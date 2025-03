Bianca Atzei su Stefano Corti: “Cose terribili, trovato chat di un’altra”

Gli altarini di Stefano Corti. L’inviato de Le Iene e la compagna Bianca Atzei sono stati ospiti di Diletta Leotta nel podcast ‘ Mamma Dilettante‘. Nel gennaio 2023 la coppia ha accolto il figlio Noah (per la cantante il primogenito, per il giornalista il secondo visto che è diventato padre per la prima volta da giovanissimo), dopo 5 anni di relazione sentimentale e un aborto spontaneo. Innanzi alla conduttrice di Dazn, la Atzei ha aperto le cosiddette ‘valvole’, spiegando che Corti non è sempre stato irreprensibile, soprattutto nel periodo in cui avevano appena iniziato a frequentarsi.

Bianca Atzei e Stefano Corti, le confessioni a Diletta Leotta

Diletta Leotta ha voluto sapere come e quando è scoccata la scintilla d’amore. La coppia ha raccontato che il primo incontro è avvenuto nel corso di un concerto di Anna Tatangelo a Milano. Le versioni di Bianca e Stefano divergono sui fatti di quella serata. “Lui – ha sostenuto la cantante sarda – ha iniziato a provarci spudoratamente con me, mi ha preso la mano. Poi siamo andati via dal concerto e fino alle 4-5 del mattino mi ha scritto centinaia di messaggi, a un certo punto pensavo fosse uno scherzo”.

L’inviato de Le Iene è invece convinto che le cose andarono diversamente: “Lei è andata su internet e ha visto che ero fidanzato con una mia collega. In realtà non sapeva che mi ero lasciato da qualche mese. Due sere dopo quel concerto è rimasta a dormire da me”. Il botta e risposta è proseguito sul tema del corteggiamento, con la Atzei che ha dichiarato che il compagno, nel periodo in cui le fece la corte, non è stato per nulla romantico. Addirittura lei ha scoperto delle chat di lui e un’altra donna.

“Un giorno mi dava dicei, poi spariva, ha fatto delle cose terribili. Gli ho trovato dei messaggini all’inizio”, ha rivelato la musicista. In questo caso Corti si è detto d’accordo con la sua dolce metà, chiosando un sonoro: “Ho fatto proprio delle figure di me**a”. E le chat? Come le ha scoperte Bianca? Ci ha pensato il giornalista a spiegare come sono andate le cose: “Lei mi ha videochiamato mentre stavo sentendo un’altra ragazza che mi era venuta a trovare a Verona. Ho fatto lo screenshot della videochiamata e gliel’ho mandato su Whatsapp, ma mentre facevo lo screen la ragazza mi ha scritto e lei ha visto messaggio“.

Stefano Corti e la difficile paternità con il primo figlio

L’inviato de Le Iene è diventato padre per la prima volta molto giovane, a 21 anni. Una storia per nulla usuale: ha saputo di aver avuto il figlio, che oggi ha 17 anni, dopo che questo era già nato. Il ragazzo abita a Marsiglia, è stato concepito in Tunisia ed è venuto alla luce a Viterbo. “Io ho saputo che era nato per caso, tramite una lettera”, ha riferito Corti che dopo essere stato messo al corrente della situazione si diresse rapidamente a Marsiglia per capire se davvero il bimbo fosse suo o meno. “L’ho preso in braccio e mi sono detto ‘che bello'”, ha spiegato a proposito della prima volta che lo vide.

Il giornalista ha aggiunto che nei primi anni di vita del figlio non è stato tanto presente come genitore in quanto viveva molto distante da lui e all’epoca faceva l’animatore nei villaggi turistici, guadagnando all’incirca 500 mila lire al mese. Ha però ‘aggiustato’ le cose con il tempo. “Non lo abbiamo cercato, ma è giusto che una persona si assuma le proprie responsabilità. Purtroppo abitava a 800 chilometri di distanza e a 20 anni facevo l’animatore nei villaggi turistici, guadagnavo 500mila lire. Adesso ci vediamo molto più spesso, ci sono sempre”, ha concluso.