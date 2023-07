Bianca Atzei: “Stefano mi chiede tutti i giorni il 2° figlio: cosa penso”

Nelle sue Instagram stories, Bianca Atzei ha risposto ad alcune domande dei fan. Molte di queste riguardavano il suo primogenito, nato il 18 gennaio 2023, e la sua nuova vita da madre. La cantante non si è tirata indietro, rispondendo anche a chi le ha chiesto di un ipotetico secondo figlio.

Secondo figlio e cambiamenti fisici: Bianca Atzei si racconta

Per Bianca, al momento, sembrerebbero esserci altri piani. Quando un utente le ha chiesto se volesse avere un secondo bambino, la cantante ha smentito l’ipotesi: “Stefano me lo chiede ogni giorno… Ora non me la sento!” ha spiegato. Sembrerebbe, infatti, che, nonostante il desiderio del compagno, il momento non sia il più adatto per un simile scenario: “Sto finendo di trovare il mio equilibrio psico fisico dopo il parto” ha concluso.

La gravidanza e il parto, d’altronde, comportano alcuni cambiamenti fisici per una madre. Una fan, incinta da tre mesi, le ha confidato la paura di non veder più tornare il suo fisico com’era prima. Per questo, quindi, ha chiesto consiglio a Bianca, che ci è riuscita. La cantante ha spiegato di non potersi ancora allenare, limitandosi solo a praticare un po’ di pilates.

Per una come lei, abituata all’attività fisica, non è facile fare i conti con una simile limitazione: “Non poter fare attività fisica mi butta giù” ha spiegato. In chiusura, invece, ha rivelato come è riuscita a tornare al fisico precedente alla gravidanza: “Ero tutta pancia. Avevo un pancione enorme“. La cantante, come si ricorderà, si era mostrata poche settimane dopo il parto, suscitando qualche critica.

La vita da madre e la paura di essere lontana

Un altro utente le ha chiesto se, di tanto in tanto, si sentisse sbagliata come madre. La risposta di Bianca è stata lunga e articolata, confidando anche una sua paura: “Non mi sento sbagliata e faccio ogni giorno tutto quello che posso per vederlo felice“. “La sensazione che posso avere è paura di mancare in qualcosa perché quello che conta per me è la sua serenità prima di ogni cosa” ha scritto in chiusura, parlando del timore che il piccolo possa sentire la sua mancanza quando lei è via per i concerti.

Bianca Atzei: carriera e vita privata

Bianca Atzei, d’altro canto, vanta un’importante carriera musicale, con diverse apparizioni in show televisivi. Dopo i tentativi di partecipare al Festival di Sanremo nel 2013 e nel 2014, andati a vuoto, ci è riuscita nel 2015 con il brano Il solo al mondo, scritto da Kekko Silvestre dei Modà. Ha partecipato nuovamente alla kermesse nel 2017 con il brano Ora esisti solo tu. Tra le apparizioni televisive più note si ricordano quelle a Tale e quale show nel 2016 e nel 2017, ma anche la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2018.

Bianca Atzei ha avuto una relazione sentimentale con Max Biaggi dal 2015 al 2017, con l’ex pilota motociclistico che apparve anche nel videoclip di Ora esisti solo tu. Attualmente, Bianca è fidanzata con Stefano Corti, conduttore televisivo. Il 18 gennaio 2023 è nato il loro primo figlio, dopo un aborto spontaneo subito dalla cantante nel 2021.