Bianca Atzei nostalgica: “Mi mancherà”, Stefano Corti commenta così

Bianca Atzei, il tour sta per finire e lei è nostalgica. Stefano Corti le lascia un commento dolcissimo

Dopo la turbolenta storia con Max Biaggi, Bianca Atzei ha ritrovato l’amore tra le braccia di Stefano Corti, celebre inviato de Le Iene. I due formano una coppia perfetta e spesso e volentieri mostrano la loro vita sui social. Stefano e Bianca sono davvero tanto innamorati e a dimostrazione di ciò ci sono anche le foto e le dediche che entrambi condividono con i loro tantissimi fan. Settembre è ormai arrivato, e mentre Stefano si appresta a tornare a lavoro, Bianca inizia a sentire un po’ di nostalgia. Tra circa un mese infatti il suo lunghissimo tour dal nome ‘Il nostro Tour 2019′ finirà. Questa estate, la Atzei ha portato la sua musica in giro per tutta Italia e le emozioni che ha regalato e che ha provato sono state davvero tante. La cantante è molto legata ai suoi fan ed adora tantissimo relazionarsi con il suo pubblico, che è sempre tanto numeroso. ‘Il nostro Tour 2019’ per la Atzei sarà sicuramente indimenticabile anche perché questa per lei è stata una stagione di svolta dato che grazie al suo fidanzato ha ritrovato il sorriso che tanto tempo fa purtroppo aveva perso.

Bianca Atzei: “Tutto questo mi mancherà”, il commento di Stefano Corti

Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, la cantante ha postato delle sue fotografie. Bianca Atzei appare, bellissima come sempre, avvolta in una giacca paillettata rossa e in una delle due foto sfoggia il suo incredibile sorriso. Nella didascalia scritta sotto le immagini, Bianca ha rivolto un pensiero al suo tour: “I due minuti prima di salire sul palco. Penso a quando tutto questo mi mancherà e aspetterò il prossimo Tour“. Tantissimi le hanno lasciato dei dolcissimi commenti ringraziandola per le grandi emozioni che gli ha regalato con i suoi concerti ma, non sono passate inosservate le parole di Stefano Corti. L’inviato de Le Iene ha scritto alla sua fidanzata: “Quanto sono fortunato”, con tanto di cuore rosso, e lei ha commentato: “Amore mioo!”.

Bianca Atzei e Stefano Corti come si sono innamorati

Bianca e Stefano fanno coppia da ormai un bel po’ di mesi. I due si conoscevano già da un po’ ma si sono innamorati ad un concerto di Anna Tantagelo. Si, avete capito bene la cantante di Sora e il marito hanno fatto da Cupido ai due. “Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo. A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci” – ha raccontato Bianca al magazine Confidenze -“Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante”.