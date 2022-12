Bianca Atzei, scelto nome insolito per il figlio: l’ironia di Pieraccioni

La cantante e l’attore hanno svelato il nome scelto per il loro primo figlio, attirando tantissimi commenti da parte dei fan e non solo

Bianca Atzei è incinta e ha appena svelato il nome scelto per il primo figlio che attende con Stefano Corti. La cantante, attraverso il suo account Instagram, ha condiviso una foto che la ritrae con il pancione ben in vista e al suo fianco c’è ovviamente il comico. I due appaiono sereni e sorridenti all’ottavo mese di gravidanza. Dunque, manca davvero poco e Bianca conoscerà il suo primo figlio.

Intanto, con questo post la Atzei ha annunciato che ha deciso con Stefano di chiamare suo figlio Noa Alexander.

“Noa Alexander: in otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti”

Bianca Atzei a Verissimo aveva già rivelato il sesso del bambino: di fronte a Silvia Toffanin aveva rivelato che attende un maschietto. La cantante di Ora esisti solo tu aveva fatto sapere di non avere ancora scelto il nome, riservando ai fan la sorpresa solo ora. Oggi Bianca cerca di immaginare il bambino che ha desiderato tanto e che le sta dando già un’enorme felicità.

“Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini. Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all’insù. Chissà… chissà”

Queste le parole della cantante per svelare il nome del figlio. Ma quale significato hanno i due nomi insieme Noa Alexander? Non si sa nel dettaglio i motivi per cui Bianca Atzei e Stefano Corti abbiano scelto di fare questo accostamento. Di certo, la loro è una scelta particolare. Noa è un nome ebraico, che è possibile trovare nell’Antico Testamento. Pur essendo simile al nome Noah, la forma ebraica di Noè, non ha con esso alcuna correlazione.

Noa significa ‘movimento’, ‘amore’, e ‘affetto’. Si tratta di un nome corte, ma allo stesso tempo intenso. In Italia è attualmente poco diffuso. Alexander è invece un nome che deriva dal greco Alexandros. È composto da due termini: alexo, che significa ‘difendere’ e ‘aiutare, e andros, che significa uomo. Dunque, è un nome che viene interpretato come ‘uomo che difende’, ovvero il protettore degli uomini.

In Italia è diffuso attraverso le varianti Alessandro e Sandro. Di sicuro più avanti Bianca Atzei e Stefano riveleranno i motivi per cui hanno deciso di chiamare il loro primo figlio Noa Alexander. Intanto, a commentare il nome ci pensa Leonardo Pieraccioni. Il celebre attore e regista scrive sotto il post: “Per forza con sto nome avete creato un guerriero vichingo! Dovevate chiamarlo Ugo e dormiva 12 ore a diritto!”.

A Bianca Atzei non sfugge il commento e risponde con ironia: “Quasi quasi infatti cambio nome! Sono ancora in tempo!”. Nel frattempo, Stefano Corti condivide qualche commento, svelando che è stato lui a scegliere il nome Noa. “Ci piaceva tanto questo”, Bianca risponde così a chi le chiede come mai non abbiano scelto semplicemente il nome Alessandro, anche se la risposta era ovvia.