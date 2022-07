Confermata l’indiscrezione che voleva Bianca Atzei incinta di Stefano Corti. Nelle scorse ore The Pipol ha lanciato la notizia sulla gravidanza della cantante sarda, ora è la stessa musicista ad annunciare che aspetta un bebè. Attraverso un post pubblicato su Instagram lungo la tarda mattinata di giovedì 21 luglio, la Atzei ha infatti reso noto ai propri fan di essere in dolce attesa. Dolce attesa che arriva dopo il dramma vissuto l’anno scorso quando ebbe un aborto spontaneo a pochi mesi dal concepimento.

“Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”. Così la cantante su Instagram nel commentare uno scatto e un breve video: nella fotografia si vede il compagno Stefano Corti baciarle il pancino in spiaggia, nel filmato si osserva l’ecografia del bimbo/a nel suo grembo.

Immediata la reazione di migliaia di fan che si sono congratulati con la musicista. Diverse anche le vip che hanno festeggiato l’annuncio. Tra le prime a complimentarsi con l’artista e con l’inviato de Le Iene ci sono state Beatrice Valli, Elena Santarelli, Giulia De Lellis e Alessia Ventura.

Dunque la musicista si appresta a diventare mamma per la prima volta a differenza del fidanzato Stefano che è già padre di Gabriele, avuto da una relazione precedente.

La storia di Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca, dal 2019, è legata a Stefano Corti, personaggio televisivo noto per essere uno degli inviati del programma di Italia Uno Le Iene. Prima ha vissuto una love story con Max Biaggi, terminata in modo piuttosto strano, con il pilota che, dopo un drammatico incidente, di punto in bianco ha deciso di mettere fine alla relazione, lasciando la cantante disorientata e confusa.

Bianca Atzei, un anno fa l’aborto

Come poc’anzi accennato, lo scorso anno la coppia, attraverso una lettera pubblicata su Instagram, rendeva nota la propria sofferenza per aver perso il bambino che la Atzei portava in grembo. Non riuscendo a rimanere incinta, la donna scelse di affidarsi ad un’equipe di medici per riuscire a restare incinta: dopo una serie di test e un trattamento ormonale ad hoc, riuscì a concepire un frutto d’amore. Il sogno fu però spezzato dall’aborto.