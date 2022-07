“Bianca Atzei incinta dopo il dramma: l’annuncio a Ibiza”

Bianca Atzei sarebbe incinta. Il condizionale è d’obbligo perché la notizia non è stata ancora confermata dall’artista. A spifferarla il portale The Pipol, che è sicuro della dolce attesa della cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Pare che l’Atzei, vista di recente sul palco del Battiti Live, abbia comunicato la notizia agli amici più cari durante una vacanza a Ibiza con il compagno Stefano Corti.

La coppia – unita da quasi tre anni – cercava da tempo di allargare la famiglia e adesso il sogno si sarebbe avverato. Lo scorso autunno Bianca Atzei ha dovuto fare i conti con un dramma: ha avuto un aborto spontaneo. La 35enne era in dolce attesa ad ottobre 2021 ma ha perso il bebè che aspettava. Alla terza ecografia il bambino non c’era più e l’interprete di origini sarde si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico.

Restare incinta non è stato semplice per Bianca Atzei che, d’accordo con Stefano Corti, ha optato per la fecondazione assistita. Un processo non sempre facile ma che la cantante ha affrontato con gioia ed entusiasmo. Quando il test di gravidanza è risultato positivo l’Atzei si sentiva forte ed invincibile ma ha poi dovuto fare i conti con una svolta tragica, che l’ha segnata nel profondo.

Ora pare che sia arrivata la volta buona per Bianca Atzei e Stefano Corti, che formano una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello spettacolo. Per la giovane l’incontro con l’inviato de Le Iene è stata pura magia dopo la cocente delusione avuta con l’ex pilota Max Biaggi.

La storia d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno insieme dal 2019. Galeotto è stato un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Tra una canzone e l’altra i due – presenti tra il pubblico – hanno iniziato a lanciarsi sguardi complici.

Bianca temeva uno scherzo da parte di Stefano dato il suo ruolo a Le Iene. Corti, però, è sempre stato interessato all’Atzei e ha iniziato a corteggiarla con fare serio e deciso.

Pochi mesi dopo il primo incontro la coppia è andata a convivere a Milano e Bianca Atzei ha instaurato subito un ottimo rapporto con il figlio che Stefano Corti ha avuto circa dieci anni fa da una precedente relazione.