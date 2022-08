Bianca Atzei, nozze con Stefano e gravidanza: risposte “a metà”

Questo pomeriggio, in un momento di relax fra un concerto estivo e l’altro, Bianca Atzei ha caricato sul suo profilo Instagram ufficiale il classico box domande con il quale ha avuto occasione di scambiare quattro chiacchiere con i suoi follower. Neanche a dirlo, la stragrande maggioranza delle domande che le sono arrivate erano focalizzate sul suo stato interessante e sul bambino (o la bambina?) che sta portando in grembo.

Da ormai un paio di settimane, tutti sanno che l’artista è in dolce attesa del suo primogenito, che avrà dal compagno (e membro delle Iene) Stefano Corti. Rispetto a questa gravidanza, inutile nasconderlo, i fan di Bianca Atzei hanno maturato una certa apprensione. La nascita del bebé rappresenterà infatti per l’artista un momento molto importante e in qualche modo una rinascita personale, dopo il dramma che aveva vissuto. La 35enne era infatti già rimasta incinta in passato ma ad ottobre 2021 aveva sfortunatamente perso il bebè che aspettava. Il bambino se n’è andato alla terza settimana di gravidanza, un evento molto drammatico che ha costretto la Atzei a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.

Questa volta, per fortuna, tutto sembra procedere per il verso giusto. Forse anche per preservare un po’ della sua privacy, quando le è stato chiesto come stesse andando la gravidanza Bianca Atzei si è limitata a commentare: “Sento una felicità immensa e questo mi dà un’energia incredibile”. Grande riserbo anche sul sesso del bebé in arrivo, anche se l’artista ha espresso in modo chiaro la sua preferenza (“Da sempre però l’idea del maschietto mi ha fatto impazzire” ha commentato). Nulla è dato sapere, inoltre, sui nomi che la coppia ha pensato di dare al figlio, sia nel caso si tratti di un maschietto sia nel caso fosse una femminuccia. A proposito, Bianca Atzei ha risposto:”Per la femmina il nome è scelto e siamo in perfetta sintonia. Per il maschio ho due nomi ma a Ste non convincono”.

A questo punto, l’artista ha avuto l’occasione di spiegare come si sente ad affrontare una nuova gravidanza dopo tutto quello che è successo. Riguardo al post-aborto, la cantante ha rivelato:

“Non è facile all’inizio. Per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta. Ogni volta Stefano provava anche a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci, ad andare avanti e a volerlo profondamente.”

E per quanto riguarda le nozze, invece? Anche in questo caso una risposta a metà. Quando un utente ha chiesto alla coppia se la gravidanza avrebbe scombussolato i loro romantici piani Stefano Corti ha preso in mano la situazione rispondendo a tono, con un dito medio.