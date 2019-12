Bianca Atzei non è incinta: Stefano Corti smentisce la gravidanza

Bianca Atzei e il fidanzato Stefano Corti non aspettano un figlio

Nessun figlio in arrivo per Bianca Atzei e il fidanzato Stefano Corti. L’inviato de Le Iene, nonché ex vincitore di Pechino Express, ha smentito il gossip che stava circolando in questi giorni con un ironico post su Instagram. Nel quale prende in giro la sua pancia bella grossa, che viene baciata dalla cantante di origini sarde. “Ormai la notizia è su tutti i giornali, abbiamo voluto aspettare qualche giorno per le conferme ufficiali. Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!”, ha scritto simpaticamente Corti. Il 34enne ha poi usato diversi hastag tra cui quello #fakenews. “Quello incinto è solo lui”, ha invece dichiarato Bianca sul suo account social.

Bianca Atzei e Stefano Corti in vacanza in Madagascar

Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, Bianca Atzei e Stefano Corti sono volati al caldo del Madagascar, dove trascorreranno gli ultimi giorni del 2019. L’anno che ha fatto nascere questa bella e intensa storia d’amore, che ha cambiato la vita di Bianca e Stefano. Dopo il dolore per l’addio a Max Biaggi l’Atzei è riuscita a rinascere grazie alla vicinanza di Corti.

Bianca Atzei e Stefano Corti convivono già a Milano

Bianca e Stefano convivono a Milano e sognano un futuro insieme ma per il momento preferiscono non bruciare le tappe. Corti è già padre di Gabriele, nato da un precedente rapporto.