Bianca Atzei è davvero incinta? Parlano fonti a lei vicine, la verità

La presunta gravidanza della cantante Bianca Atzei è stata smentita

Smentite in arrivo per quanto riguarda la gravidanza di Bianca Atzei. Nelle ultime ore la notizia secondo la quale la cantante aspettasse un figlio da Stefano Corti, aveva fatto il giro dei web. Il settimanale Diva e Donna aveva assicurato la veridicità della notizia, nonostante la segretezza di quest’ultima affermando che la coppia fosse al settimo cielo. Ma in realtà non è così, si tratterebbe di una notizia falsa. La testata giornalistica Fanpage.it ha contattato fonti vicine alla coppia che hanno smentito categoricamente il fatto che la Atzei fosse in dolce attesa. La cantante 32enne non aspetta nessun bambino dal suo compagno Stefano Corti. I due, innamoratissimi, per il momento riversano tutto il loro affetto sulla cagnolina Mela ma non sono in procinto di diventare genitori. Vivono il loro amore nella casa di Milano in cui scorrazza Mela, già vera e propria star dei social.

Bianca e Stefano: un grande amore dopo la fine della storia con Max Biaggi

Dopo la fine della storia d’amore con il campione di motociclismo Max Biaggi, la Atzei ha sofferto molto e ha ripensato a tutta la sua vita. La svolta è stata la sua partecipazione al reality show l’isola dei famosi che le ha donato una nuova forza e delle nuove amicizie,con Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. Una nuova vita e un nuovo amore nato con la Iena Stefano Corti, già concorrente di Pechino Express e conduttore di Ridiculousness – Veri American Idiots. Dopo l’ufficializzazione della relazione, la coppia ha fatto le cose per bene: ha preso casa a Milano, un cane e sembrano molto innamorati. Di sicuro sono una delle coppie più apprezzate del jet set italiano. E i figli arriveranno, si spera, un domani.

Bianca Atzei intanto si gode l’amore con Stefano

Bianca Atzei non aspetta nessun bambino ma intanto si gode l’amore con il suo Stefano. Nessuna conferma ufficiale dunque per la coppia. Arriverà quando sarà il momento.