Bianca Atzei, i rapporti con Stefano Corti: cos’è successo dopo la rottura

Stefano Corti e Bianca Atzei sempre più distanti. Da poco più di un mese si rincorrono voci di rottura. La cantante stessa, in un frangente, le ha confermate, spiegando che sta attraversando un periodo molto delicato a livello sentimentale. La situazione sarebbe precipitata sul finire dell’estate. Da allora l’artista e l’inviato de Le Iene non si sono più mostrati assieme. Il ‘crac d’amore’ è anche stato implicitamente confermato da Atzei tramite diverse risposte date ad alcuni fan su Instagram.

Da quanto trapelato, in questo momento Bianca e Stefano stanno vivendo da separati. A ulteriore riprova di ciò, spicca la gestione del loro frutto d’amore, il piccolo Noa Alexander, che compirà 3 anni il prossimo gennaio. Da settimane il bimbo passa del tempo con la mamma o con il papà. Vale a dire che se si trova con il conduttore non è presente la madre e viceversa. Per ora Atzei e Corti non hanno voluto raccontare i dettagli di quel che è accaduto. Non sono quindi chiare le cause che hanno portato alla rottura.

Di recente l’inviato de Le Iene è stato pizzicato in un ristorante con una donna. Bianca ha reso noto che non era al corrente di tale situazione. Per questo c’è anche chi ha iniziato a parlare di tradimenti da parte di lui. Opportuno però rimarcare che per ora non ci sono prove concrete che certifichino una simile dinamica.

Via social la cantante sarda continua a immortalarsi con il figlio. A colpire è che non parla più di famiglia, ossia di nucleo che comprende anche il padre. Un ulteriore indizio che spinge a pensare che con Corti sarà difficile ricucire. Dal canto suo, l’inviato de Le Iene, da quando è diventata di dominio pubblico la crisi che ha investito la sua relazione sentimentale, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, preferendo il silenzio assoluto.

Per il momento i rapporti tra i due ex sarebbero ‘ghiacciati’. Sarebbe Bianca quella più delusa. “Lui non ti deluderà mai”, le ha scritto una fan riferendosi al figlio Noa. “Lo spero”, la replica fulminea della cantante che implicitamente ha ammesso di essere profondamente amareggiata della piega presa dal rapporto con il conduttore.