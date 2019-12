Bianca Atzei, niente bebè ma arriva l’anello: nozze con Stefano? Parla lei

Bianca Atzei niente bebè ma arriva l’anello: nozze con Stefano Corti? Parla lei

Continuano a essere chiacchieratissimi Bianca Atzei e Stefano Corti. Di recente si è vociferato di una presunta gravidanza della cantante. Presunta, appunto, visto che è stata presto smentita da lei stessa e dallo stesso corti. Niente bebè in arrivo, quindi. Le sorprese, però, non sono finite qui. Al dito dell’ex di Max Biaggi è infatti spuntato un anello regalatole dal fidanzato a Natale. A mostrarlo è stata proprio la musicista sarda, in una Stories Instagram. Insomma, una importante promessa romantica da parte della ‘iena’ Corti. Matrimonio in vista? Purtroppo…

Bianca si confida con i fan: “A Natale mi è arrivato l’anello, senza però proposta di matrimonio”

No, nessun matrimonio in vista, nonostante il pegno d’amore. “A Natale mi è arrivato questo (Bianca mostra l’anello, ndr), senza però la proposta di matrimonio. Mi chiedo: è normale che vi regalino l’anello senza proposta di matrimonio?”, ha dichiarato ironicamente la Atzei, sbottonandosi con i propri fan di Instagram. Anche perché la coppia è vero che appare affiatatissima e innamoratissima, ma è pur vero che è decollata solo l’estate scorsa. Insomma, dalla serie andiamoci con calma e non affrettiamo troppo i tempi. Nel frattempo, i due piccioncini sono felicissimi al mare e si godono il sole africano. Per il Capodanno sono infatti volati in Madagascar.

Bianca e Stefano, il Capodanno lo festeggiano in Madagascar: bye bye Milano

Dopo aver passato il Natale in famiglia, la cantante e il giornalista de Le Iene hanno preso l’aereo e sono decollati per il Madagascar, sfuggendo al freddo pungente dell’inverno del Bel Paese. Ricordiamo che Bianca e Stefano, attualmente e dopo aver intrapreso la relazione sentimentale, convivono a Milano. Tutto fa pensare che sognino un lungo futuro insieme ma per il momento pare che preferiscano non bruciare le tappe. Si rammenta, inoltre, che Corti è già padre di Gabriele, nato da un precedente rapporto.