Bianca Atzei, gesto a sorpresa di Stefano Corti dopo la rottura: svolta positiva

Potrebbe esserci nell’aria una nuova svolta nella relazione sentimentale di Stefano Corti e Bianca Atzei. Nelle scorse settimane, la cantante aveva fatto intendere, lasciando tutti di sasso, che la love story con il volto de Le Iene era praticamente arrivata al capolinea. Che qualcosa avesse smesso di funzionare, lo si era anche intuito dal fatto che i due, sempre molto presenti sui social con scatti teneri e affiatati, di punto in bianco avevano smesso di mostrarsi uniti. Nelle scorse ore, un gesto del conduttore ha riacceso la speranza, spingendo a ipotizzare che, forse, non tutto è andato perduto.

Bianca Atzei e Stefano Corti, crisi superata?

Atzei ha pubblicato su Instagram una foto in cui ha fatto capire che a breve sarà protagonista di un nuovo progetto professionale legato alla musica. Corti ha piazzato un bel like al post dell’artista sarda. Un’azione che non è passata inosservata. E non è finita qui. Nei giorni scorsi, una gola profonda entrata in contatto con l’esperta di gossip Deianira Marzano ha sostenuto di aver visto la ‘Iena’ e Bianca insieme al loro figlio Noah, che compirà 3 anni il prossimo gennaio. L’indiscrezione non è stata confermata, ma nemmeno smentita.

Un ‘like’ e un presunto avvistamento non fanno primavera, ma possono comunque essere interpretati come ‘elementi’ positivi. Che Corti e Atzei abbiano attraversato un momento delicato e burrascoso è fuori discussione. Da capire se la relazione sia irrecuperabile oppure se ci sia margine per ricucire. Gli ultimi sviluppi spingono a pensare che sia buona la seconda ipotesi e che la cantante e il conduttore si stiano prendendo del tempo per confrontarsi e comprendere se sia il caso di proseguire assieme o salutarsi definitivamente.

La delusione della cantante

Che cosa sia accaduto precisamente tra loro rimane un mistero. Bianca, in alcuni frangenti, ha lasciato intendere di recente di essere stata ferita dal compagno e di aver provato una intensa delusione. Non ha però chiarito i motivi della profonda crisi sentimentale in cui lei e la ‘Iena’ sono piombati. La medesima ‘tattica’ del silenzio l’ha adottata Corti che non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche da quando la love story è incappata nel periodo buio.