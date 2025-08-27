Bianca Atzei, finita con Stefano Corti? Il suo gesto fa esplodere il gossip

Si fanno sempre più rumorose le indiscrezioni che sussurrano che la coppia formata da Bianca Atzei e Stefano Corti starebbe vivendo una profonda crisi sentimentale. Nei giorni scorsi è trapelata la voce di una furibonda lite in spiaggia a Villasimius tra la cantante e l’inviato de Le Iene. Lui, alquanto nervoso, avrebbe minacciato la compagna di andarsene via. La vicenda non è stata commentata dai diretti interessati che hanno preferito starsene in silenzio. Nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita. Entrambi continuano nel frattempo a essere attivi sui rispettivi profili social, seppur nell’ultimo periodo si sono ben guardati dal mostrarsi assieme affiatati. Altro segnale che ha spinto a credere che qualcosa si sia guastato nel rapporto. Si arriva a oggi con un gesto alquanto curioso da parte dell’artista sarda.

Bianca Atzei nelle scorse ore, chiaramente al corrente delle voci relative alla presunta crisi della sua love story, ha postato su Instagram un affettuoso album fotografico in cui si è immortalata assieme a Noa Alexander, il figlio avuto con Corti nel 2023. A colpire il fatto che in nessuno scatto appaia il giornalista de Le Iene. Inoltre la cantante ha posto come tappeto musicale il celebre brano “Il mio canto libero”. Il titolo della canzone è anche stato usato come didascalia dell’album. C’è chi ha pensato che in questo momento Bianca sia come è naturale che sia molto vicina al figlio, meno al compagno.

Le immagini sono state accolte calorosamente da tanti fan. Bianca ne ha ringraziati molti dopo aver incassato parecchi complimenti. Si è però ben guardata dal rispondere a chi le ha chiesto spiegazioni circa la presunta crisi con il compagno. A tali interventi ha preferito non replicare. Bocca cucitissima. Il sospetto è che il legame con il giornalista non starebbe vivendo il suo momento migliore.

Anche Corti non ha detto alcuna parola a commento delle voci che circolano sulla sua situazione sentimentale. Non resta che attendere che i diretti interessati facciamo sapere che cosa stia accadendo. Una crisi passeggera? Un momento di difficoltà che ha radici più profonde? Oppure la cronaca rosa ha preso un granchio e la love story sta procedendo a gonfie vele? Tante domande, zero risposte. Intanto le voci corrono e si fanno sempre più chiassose.