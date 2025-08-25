Bianca Atzei e Stefano Corti, lite al mare e minacce d’addio: cos’è successo

Sardegna infuocata per Stefano Corti e Bianca Atzei. E non per le alte temperature tipiche di agosto. Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella rubrica ‘Chicchi di gossip’ disponibile nella sua newsletter, ha riferito che la cantante sarda e l’inviato de Le Iene sarebbero stati protagonisti di una furibonda lite in spiaggia, con il giornalista che, in un momento di rabbia, avrebbe minacciato la compagna di lasciare il resort in cui stavano alloggiando. La coppia, sbocciata nel 2019, nel gennaio 2023 ha accolto un frutto d’amore, Noa Alexander. Anche il piccolo si sarebbe trovato in ferie con i genitori quando ci sarebbe stato il battibecco, come testimoniato dagli scatti postati su Instagram sia dal padre sia dalle madre.

Bianca Atzei e Stefano Corti, litigio in spiaggia: le rivelazioni di Gabriele Parpiglia

Parpiglia ha scritto che Corti e Atzei hanno trascorso dei giorni di vacanza presso il Tanka Village di Villasimius, località turistica facente parte della provincia di Cagliari, nel sud est della Sardegna. Momenti di tensione nella coppia si sarebbero verificati sulla spiaggia del resort. Che cosa è successo di preciso? I due piccioncini avrebbero avuto una discussione alquanto accesa. Il giornalista ha aggiunto che l’inviato de Le Iene, in preda a un alto nervosismo e dinnanzi ad alcune persone, “ha minacciato” la cantante “di lasciarla e andare via dalla casa“. Non è invece stata resa nota la causa che avrebbe innescato i malumori.

Da quanto trapelato, l’ipotesi più plausibile, sempre ammesso e non concesso che quanto rivelato da Parpiglia corrisponda alla realtà dei fatti, è che la musicista e il giornalista abbiano avuto un intenso alterco verbale come ogni tanto capita a tutte le coppie del mondo. Chi non ha mai avuto una ‘crisi di nervi’ con il proprio partner alzi la mano. Si sa inoltre che quando si bisticcia e si viene assaliti dal nervosismo, ogni tanto sfugge qualche parolina di troppo che non andrebbe detta. Mannaggia!

Per il momento i diretti interessati hanno preferito non commentare l’indiscrezione relativa al bisticcio. Infatti né Corti né Atzei hanno menzionato la presunta lite nei loro interventi social. Potrebbero però commentare la vicenda nelle prossime ore.