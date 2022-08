Bianca Atzei e l’ecografia, spuntano le ‘corna’: foto virale e reazioni

In uno dei primi controlli al bebé che la cantante porta in grembo è apparso un dettaglio particolarmente divertente che non è sfuggito al suo compagno. Ecco come ha reagito la coppia

Chi se lo sarebbe mai aspettato di vedere un paio di corna in una ecografia? Eppure, ecco cos’è successo a Bianca Atzei, che in occasione di un recentissimo controllo dal ginecologo si è ritrovata il bebé che porta in grembo in una posizione, per così dire, bizzarra.

A raccontarci quello che è accaduto è stata la stessa artista, qualche ora fa, via Instagram Stories. L’artista si è recata presso il suo medico di fiducia per controllare che la sua gravidanza stesse procedendo nel modo corretto. Una volta stesa sul lettino, la strana scoperta: il bebè che piano piano le sta crescendo dentro stava tenendo la manina c0n l’indice e il mignolo alzato, proprio come se stesse facendo il gesto delle corna.

L’immagine che l’ecografia ha regalato a Bianca Atzei e al compagno, Stefano Corti, ha immediatamente scatenato l’ilarità di entrambi i genitori. Bianca Atzei si è fatta una grassa risata, mentre Corti ha colto l’occasione per fare della facile ironia. Dopo aver visto il suo bambino in quella posizione, la “Iena” ha pubblicato la foto dell’ecografia a mo’ di meme, photoshoppandoci la sua faccia sopra come se, per l’appunto, la Atzei lo avesse idealmente tradito.

Una volta tornati a casa i due hanno “fatto i conti”. Stefano Corti è entrato in camera con fare minaccioso, con la Atzei comodamente stesa a letto e in lacrime per le risate. “Scusami, non c’è un c…o da ridere te lo dico!” ha commentato Corti, mentre la compagna gli chiedeva, basita: “Ma perché mi ha fatto le corna?”. A questo punto Corti ha commentato: “A me lo stai chiedendo? Io a te dovrei chiedertelo!”, ovviamente sempre e soltanto per scherzare.

La foto del piccolo e del suo “sfottò” nei confronti di mamma e papà, nel frattempo, è già diventata a modo suo virale. Sono stati in tanti a commentare lo scatto divertiti, sottolineando che in qualche modo da tale padre non poteva che nascere tale figlio. “Non ti puoi sbagliare, è proprio tuo figlio!” ha scritto più di un utente, sottolineando la somiglianza con la vena comica innata del suo papà.

Per fortuna, dopo l’aborto dello scorso anno, tutto sembra procedere nel verso giusto. Il bambino pare crescere sano (perlomeno, la coppia non ha ancora condiviso aggiornamenti preoccupanti in merito): resta ora soltanto da capire quale sarà il sesso. In casa Atzei-Corti è in arrivo un maschietto o una femminuccia?