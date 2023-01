Bianca Atzei è diventata madre. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post social condiviso assieme al compagno Stefano Corti, volto e inviato de Le Iene. La coppia ha accolto il suo primo figlio, il cui nome scelto è Noa Alexander (per Corti si tratta del secondogenito dopo Gabriel nato da una precedente relazione). Il piccolo è nato il 18 gennaio 2023. Non appena la notizia è stata divulgata su Instagram, migliaia di fan si sono congratulati con la cantante e il neo papà. Diversi anche i vip che hanno voluto salutare il piccino e spendere messaggi al miele per i genitori. Tra i primi a far sentire la loro vicinanza ci sono stati Costanza Caracciolo, Gianluca Impastato, Valentina Persia, Elena Santarelli, Marco Fantini, Le Donatella, Chiara Nasti e Alessia Ventura.

Il post dolcissimo con cui Corti e Bianca hanno celebrato la nascita del figlio vede loro stessi protagonisti, stretti in un abbraccio sul letto d’ospedale in cui la musicista ha dato alla luce il bebè, tenuto amorevolmente vicino a sé.

Per Bianca Atzei e Stefano Corti l’essere diventati genitori è una gioia doppia perché arriva dopo un percorso difficilissimo. La cantante ha più volte provato a rimanere incinta, ricorrendo anche alla fecondazione assistita. Nel 2021 seppe di aspettare un bebè: la travolse una marea di felicità che però si tramutò rapidamente in profondo dolore in quanto la gravidanza fu interrotta da un aborto spontaneo.

Bianca e Stefano, però, non si sono voluti arrendere. Così hanno riprovato ed ora eccoli con il loro frutto d’amore tra le braccia. Nemmeno nel corso della dolce attesa di Noa sono mancati i fiati sospesi. Soltanto un mese fa la Atzei è stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite poderosa e per nulla banale. Dopo il periodo trascorso nella struttura sanitaria, l’artista sarda aveva raccontato di aver vissuto giorni complicati.

A un certo punto si era pure palesato l’incubo che avrebbe potuto partorire e fare delle trasfusioni. Questo il resoconto che diede la musicista dall’ospedale: “Sono stata fortunata e sono stata nelle mani di grandi dottori che, oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto. Grazie. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura che passerà tutta questa paura che ho provato”.

Ora finalmente Noa Alexander è nato e tutto procede per il meglio. Bianca