Bianca Atzei, duetto misterioso con un uomo: ecco chi potrebbe essere

Bianca Atzei annuncia il nuovo singolo: sarà un duetto con un uomo ma non svela il nome. I fan ipotizzano

La cantante Bianca Atzei ha appena annunciato una sorpresa ai suoi fan attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Fra qualche giorno si potrà ascoltare il nuovo singolo della cantante che svela la data di uscita, il titolo e un dettaglio misterioso. La canzone sarà, infatti, un duetto ma la Atzei non ha rivelato chi sarà il cantante che collaborerà con lei in questo nuovo progetto musicale. Solo un indizio da parte di Bianca. Ecco cosa ha scritto: “Finalmente posso dirvelo!! 31.08.18 uscirà “Come in un’isola” nuovo singolo dove duetterò insieme a ….? Lascio a voi indovinare chi sarà… vi suggerisco solo che è un uomo. È una bomba”. I fan si sono scatenati sotto il post della cantante ipotizzando i primi nomi del possibile cantante in questione.

Bianca Atzei: ecco chi potrebbe duettare con lei in Come in un’isola

Sotto la foto social in cui Bianca Atzei annuncia l’uscita del nuovo singolo, i sostenitori della cantante hanno iniziato a sparare i nomi del possibile artista uomo che duetterà con lei in Come in un’isola. Tiromancino, Fabrizio Moro, Francesco Renga… Tante le ipotesi dei fan della cantante. Il nome che più si ripete nei commenti è quello di Jonathan Kashanian. Bianca Atzei e Jonathan si sono conosciuti e sono diventati ottimi amici grazie alla partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi. Il titolo del singolo di Bianca Come in un’isola porta i fan a pensare a Jonathan anche se lui non è un cantante. Altro indizio che conduce a lui è collegato al fatto che l’amico dell’Atzei sia salito insieme a lei sul palco di recente. Sarà davvero lui a cantare in duetto con Bianca Atzei?

L’amicizia tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian

Dalla fine de L’Isola dei Famosi Bianca Atzei e Jonathan si sono dimostrati molto uniti. Degli amici veri che confermano il loro bel rapporto anche attraverso delle dediche sui social.