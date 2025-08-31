“Bianca Atzei che fine ha fatto?” La reazione di Stefano Corti fa calare il gelo

Aleggerebbero nubi plumbee sulla relazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti. Da giorni alcune indiscrezioni danno la coppia in crisi. È anche stata segnalata una lite tra i due. Avrebbero discusso animatamente in un resort di Villasimius. Una voce ‘rumorosa’ su cui entrambi hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita. Le voci relative a una presunta crisi in corso sono diventate ancor più rumorose nelle scorse ore dopo che Atzei ha postato su Instagram un album fotografico struggente assieme al figlio Noa Alexander. Gli scatti sono stati impreziositi dal brano “Il mio canto libero”. A colpire il fatto che nelle immagini non sia stato contemplato papà Corti.

Stefano Corti e Bianca Atzei, perché si parla di momento no

Così diversi fan si sono riversati sotto all’ultimo post pubblicato da Stefano Corti su Instagram per tentare di avere chiarimenti. L’inviato de Le Iene si è immortalato in Portogallo solo soletto nei pressi del Ponte de D. Luís, struttura celebre di Porto. Pare invece che la compagna Bianca e il figlio siano rimasti in Sardegna. Qualche followers ha apprezzato le foto portoghesi di Corti, il quale ha risposto con delle emoji. C’è anche chi gli ha domandato espressamente “che fine ha fatto Bianca Atzei”. In questo caso il volto de Le Iene ha preferito non rispondere, facendo calare ulteriore gelo sulla vicenda.

Non è chiaro che cosa stia accadendo nella coppia. Sembra che qualcosa si sia incrinato. Bianca e Stefano hanno accolto il loro primo figlio, il già citato Noa Alexander, nel 2023. Per lei si tratta del primo frutto d’amore, lui invece è padre anche di un figlio nato da una precedente relazione.

Bianca Atzei e Stefano Corti, l’ora più buia: crisi? Tutti gli indizi

Diversi indizi spingono a credere che Atzei e Corti stiano attraversando un momento difficile (addirittura c’è chi parla di rottura). Sui social da tempo non appaiono assieme e nemmeno si sostengono con like reciproci, come avveniva in passato. A ciò si aggiunge il fatto che nessuno dei due interviene per placare le indiscrezioni che parlano di crisi.

E ancora c’è la faccenda del presunto litigio di Villasimius. Si è sussurrato che lui fosse arrabbiatissimo e avrebbe persino espresso la possibilità di mettere fine al rapporto. Inizialmente si credeva, sempre ammesso e non concesso che la litigata ci sia stata, che si fosse innanzi a una classica sfuriata di coppia. Con il passare dei giorni, però, il sospetto è che possa essersi creata una situazione più complessa nel rapporto.