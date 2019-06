Biagio Izzo afflitto: “Sono un padre e un nonno assente”

Biagio Izzo ha un rammarico nella sua vita privata

Passano gli anni ma Biagio Izzo resta uno dei comici più conosciuti e apprezzati in Italia. Uno dei più richiesti, capace di destreggiarsi tra televisione e cinema senza alcun problema. Dopo il successo riscosso all’ultima edizione di Made in Sud, dove è stato guest star con Elisabetta Gregoraci accanto a Stefano De Martino e Fatima Trotta, il 56enne è ora tra i protagonisti della nuova edizione di La sai l’ultima? con Ezio Greggio. Non solo: il simpatico napoletano è spesso in giro per l’Italia con i suoi spettacoli teatrali, che vengono seguiti con passione e devozione da tantissimi telespettatori e fan. Insomma, Izzo si è creato una carriera di tutto rispetto. Anche se questo ha portato ad avere delle mancanze nella vita privata: Biagio si sente infatti un padre e un nonno assente.

Biagio Izzo dispiaciuto per la sua famiglia

“Lavoro troppo. E il mio più grande rammarico è quello di non riuscire a fare il padre e il nonno come vorrei. Ho sempre pensato che gli artisti non dovrebbero avere una famiglia, perché purtroppo mancano del tempo necessario da dedicare alle persone care”, ha ammesso Biagio Izzo in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. “Ho delle mancanze, non causate dalla scarsità d’affetto. Io amo tantissimo i miei quattro figli, loro sono la mia vita. Purtroppo il lavoro mi porta spesso lontano da casa”, ha aggiunto il comico. E sul nipotino Lorenzo, primogenito della figlia Alessia, Izzo ha dichiarato. “È come se avessi avuto un altro figlio. Purtroppo io vivo a Napoli e lui a Roma: da quando è nato sono riuscito a vederlo solo un paio di volte. È gravissimo e spero che quando sarà più grande avremo modo di recuperare il tempo perduto”.

La grande famiglia del comico Biagio Izzo

Biagio Izzo si è sposato due volte: dal matrimonio con Teresa ha avuto le figlie Alessia e Valeria mentre dalle nozze con l’attuale moglie Federica sono nati Martina e Raffaele. La primogenita Alessia è un’attrice e regista teatrale nonché la compagna dell’attore Danilo Brugia, nota ai più per le sue interpretazioni in tante fiction quali Centovetrine, Le tre rose di Eva e Tutto può succedere.