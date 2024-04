Biagio Antonacci stronca Fedez? Frecciata non passa inosservata

Nuova giornata, nuova polemica su Fedez. Nonostante il rapper sia indiscutibilmente sotto l’occhio del ciclone da ormai anni, l’attenzione su di lui forse non è mai stata così intensa come in questo momento. Da quando il caso Balocco è venuto fuori lo scorso dicembre, quasi ogni giorno ci sono notizie nuove su di lui, che parlano del suo matrimonio, della sua battaglia legale con Luis Sal, o di qualcos’altro che riguarda la sua vita privata o professionale. Al momento, il rapper si trova a Miami con i figli Leone e Vittoria e i genitori Tatiana e Franco, dove sta cercando di godersi alcuni giorni di “detox“. Nonostante ciò, anche a chilometri di distanza, non smettono di insorgere nuove discussioni su di lui. Ebbene, cos’è successo questa volta?

In realtà, in quest’occasione, Fedez non ha fatto o detto concretamente nulla. Bensì, è stato qualcun altro a parlare di lui, scatenando di conseguenza il gossip. Di chi si tratta? Di Biagio Antonacci, che pare aver lanciato una frecciatina proprio al conduttore di LOL – Chi ride è fuori. Il noto cantautore italiano ha fatto il suo grande ritorno a gennaio del 2024 con l’album “L’inizio”, dopo ben 5 anni di assenza dalle scene. In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, Antonacci ha raccontato degli anni vissuti lontano dal palco e del suo ultimo disco. Biagio ha ripercorso anche le sue origini menzionando Rozzano, periferia di Milano in cui è nato e cresciuto.

Il nome suonerà sicuramente familiari a molti dei seguaci di Fedez: si tratta infatti dello stesso comune di origine del rapper. Nel corso della sua carriera, l’ex di Chiara Ferragni ha parlato molto delle difficoltà di vivere nella periferia di Milano, chiamandola scherzosamente “Rozzangeles“, per fare un paragone un po’ ironico con Los Angeles. Nel corso dell’intervista, Biagio Antonacci ha quindi parlato del suo legame con questi quartieri difficili e di quanto abbiano influenzato la sua vita e carriera: “La periferia è un diffusore di sogni. Oggi sono cambiato, sto bene anche fuori da lì. Ma questa ca**o di periferia qualcosa mi ha insegnato. Mi sono vergognato di parlarne”.

Dopodiché, ne ha approfittato per lanciare una stoccata non tanto velata: “Rispetto agli artisti giovani, io non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o col Rolex, i miei si sarebbero arrabbiati se mi avessero visto girare così. Oggi non hanno sensi di colpa. Ma i più giovani fanno bene a mostrare il loro successo”. Sebbene Biagio non l’abbia nominato direttamente, è stato inevitabile pensare a Fedez leggendo queste dichiarazioni.

Fedez è stato spesso criticato per la sua ostentazione social del lusso in cui vive. Proprio recentemente, il cantante ha comprato una nuova Ferrari con la quale pare abbia sfrecciato nel quartiere di origine. Inoltre, dopo la separazione da Chiara Ferragni, è tornato a vivere per un periodo proprio a Rozzano. Tuttavia, va precisato che queste sono soltanto congetture dei fan. Biagio Antonacci, infatti, potrebbe aver voluto far riferimento ad altri artisti e non specificamente a Fedez.