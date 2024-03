Biagio Antonacci, il racconto su Eros: Hunziker stesa e in lacrime

Momento di forte commozione a Michelle Impossible & Friends. La padrona di casa Michelle Hunziker ha ospitato Biagio Antonacci che ha sfoderato parte del suo repertorio musicale, coinvolgendo il pubblico in studio e quello sintonizzato da casa su Canale Cinque. A un certo punto ha anche raccontato un aneddoto curioso su Eros Ramazzotti. Racconto che ha smosso qualcosa nella conduttrice svizzera che con il cantante romano è stata sposata e ha avuto la figlia Aurora.

Correva l’anno 1996, la Hunziker aveva soltanto 19 anni. “Ero a Bologna, in casa, e feci un test gravidanza. Scoprii di essere incinta e volevo dirlo subito a Eros, ma non per telefono”, ha ricordato la presentatrice elvetica, aggiungendo che alla fine confidò la lieta notizia all’ex marito proprio via telefonica, non riuscendo ad attendere oltre. E chi c’era con Ramazzotti quando venne a sapere che stava diventando padre per la prima volta? Proprio Biagio Antonacci. L’artista milanese ha così narrato nel dettaglio come il collega reagì alla chiamata in cui Michelle lo informò della gravidanza:

“Eravamo in ritiro con la Nazionale Cantanti, ci stavamo riposando in piscina. Eros mi dice: “Esco un attimo, chiamo Michelle che non la sento da tutto il giorno”. Poi torna e mi guarda: “Frate, ti devo parla”. Mi è venuto un colpo, ho pensato: “Chissà cosa sarà successo…”. Io: “Vuoi dirmelo qui o usciamo?”. Lui: “Famolo qui… aspetto un figlio, me lo ha detto Michelle”. Io avevo già avuto un figlio e qualcosa ne sapevo. L’ho abbracciato come si abbracciano le persone che hanno negli occhi la gioia, la paura e la timidezza. E quell’abbraccio non l’ho mai dimenticato. In quel momento ho creduto di amare questo uomo così vero, spontaneo e sincero. Ho pensato: “Allora sì, la vita è questa. La grandi notizie muovono le grandi cose nella vita””.

Michelle Hunziker è stata ‘stesa’ dal racconto. E infatti le sono affiorate delle lacrime sul viso. La commozione è stata tanta. Dopodiché ha rivelato che la ‘colonna sonora’ della sua gravidanza fu il brano ‘Se è vero che ci sei’, una delle hit più celebri di Antonacci. Per omaggiare tale fatto, il musicista di Rozzano e la conduttrice si sono impegnati in un duetto proprio sulle note del famoso brano uscito nel 1996 e contenuto nell’album “Il mucchio”.