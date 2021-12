Biagio Antonacci è diventato papà: sesso, nome e chi è la neo mamma

Congratulazioni a Biagio Antonacci, che nelle scorse ore ha annunciato di essere diventato padre per la terza volta. L’annuncio è arrivato via social, come spesso accade in questi casi, con la pubblicazione di una foto con il fiocco azzurro e, sullo sfondo, un campo sterrato.

Questo è il terzo figlio di Biagio Antonacci, che alle spalle ha altri due figli, Paolo e Giovanni, avuti dalLa precedente storia con Marianna Morandi, la figlia di Gianni Morandi. Paolo Antonacci ha oggi 26 anni mentre Giovanni 20. Il matrimonio precedente era naufragato nel 2002.

Oggi, invece, Biagio Antonacci è felicemente fidanzato con Paola Cardinale. La compagna ha dato alla luce nelle scorse ore il piccolo Carlo, accolto con queste parole da Antonacci: “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio”. Tantissimi i messaggi di affetto e di stima ricevuti sotto al post, da parte di amici, parenti e soprattutto dai fan che seguono l’artista da ormai una trentina d’anni.

Fino ad oggi, in ogni caso, Biagio Antonacci ha voluto mantenere il riserbo sulla gravidanza della compagna, che raramente vediamo insieme a lui sui social. Una storia molto intima quella vissuta da Antonacci, che ha deciso di tenere la sua relazione e la vita privata, per quanto possibile, lontana dai riflettori e dai paparazzi.

Chi è Paola Cardinale, la compagna di Biagio Antonacci

La storia fra Antonacci e la Cardinale è iniziata poco dopo la fine della storia d’amore con la figlia di Gianni Morandi. Proprio come l’artista di Convivendo, la Cardinale ha alle spalle un’altra importante relazione (e un altro figlio) con il calciatore Massimo Brambati.

La Cardinale, nata nel 1976, ha alle spalle a sua volta una carriera nel mondo dello spettacolo. Per la precisione l’abbiamo vista al fianco di Fulvio Collovati, nel 1982 fu infatti la sua spalla nel programma Derby, trasmesso da Telenord.

A lungo tempo si era parlato di un possibile matrimonio fra i due, che però alla fine non si è mai concretizzato. Ad oggi, Biagio Antonacci ha deciso di non fare ancora il grande passo.