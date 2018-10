Biagio Antonacci si sposa: dopo dieci anni d’amore le nozze con Paola

By

Biagio Antonacci pronto per convolare a nozze con la compagna Paola: dopo dieci anni d’amore arriva il sì

Biangio Antonacci pare si sia finalmente deciso a sposare Marianna, sua compagna di vita da ben 10 anni. Il cantante, dunque, sembrerebbe adesso essersi deciso a fare il grande passo. A riportare lo scoop, oggi, è stato il settimanale Chi. Nel giornale di Alfonso Signorini, però, pur essendo stati rivelati sia la data che il luogo delle nozze, la notizia è stata pubblicata usando il condizionale. Essendo sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, inoltre, neanche Biagio Antonacci in persona, fino ad ora, si è esposto sulla vicenda (confermando o smentendo la notizia).

Biangio Antonacci e Paola si sposano: svelata data e luogo delle nozze

Quando si sposano Biagio Antonacci e Paola? Ebbene, stando a quanto riportato nella rubrica Chicche di Gossip: “Il cantante dopo quasi 10 anni di amore con la sua Paola entro il 2019 potrebbe convolare a nozze”. La coppia, sempre secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe addirittura già scelto la location delle nozze. Nel giornale di Alfonso Signorini, infatti, è stato scritto che il lieto evento dovrebbe tenersi all’Isola d’Elba. Per avere la conferma definitiva, comunque, non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale dei diretti interessati.

Biagio Antonacci, vita priva del cantante

Prima di mettersi insieme alla fidanzata Paola, come molti sanno, Biagio Antonacci è stato sentimentalmente legato a Marianna, la figlia di Gianni Morandi. Dal loro amore, durato dal 1993 al 2002, sono nati due figli. Come figura paterna, però, Biagio Antonacci ha cercato di fare del suo meglio anche nei confronti della figlia della sua attuale compagna. Lui stesso, infatti, ha dichiarato di sentirsi molto legato alla ragazza e di dedicare a quest’ultima le stesse attenzioni che, in passato e oggi, ha dedicato e continua a dedicare ai figli avuti da Marianna.