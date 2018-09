Biagio Antonacci dedica una canzone a Lele, il chitarrista dei Negramaro

Biagio Antonacci canta e suona una canzone per Lele Spedicato dei Negramaro

Restano stazionarie le condizioni di Emanuele Spedicato, meglio conosciuto come Lele, il chitarrista della band salentina dei Negramaro. Lele è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il chitarrista sta per diventare padre. In questi duri giorni sia i fan del musicista della band che tutta Italia stanno dimostrando vicinanza e affetto al musicista nella speranza che possa presto riprendersi. Questo vale anche per i colleghi di Lele. Molti artisti hanno avuto un pensiero per il chitarrista. Tra questi c’è Biagio Antonacci che ha deciso di dedicare una canzone a Lele Spedicato. Il cantante ha pubblicato un video sui social mentre intona, chitarra e voce, il suo brano Iris aggiungendo l’hastag “Forza Lele”.

Lele Spedicato: il messaggio dei Negramaro

“Grazie a tutti per questo caloroso sostegno e questo grande affetto. Siamo certi che il nostro Lele lo stia raccogliendo tutto per tornare più forte“ hanno scritto i Negramaro in un post pubblicato sui profili ufficiali dei vari social network. “Serviranno ancora i vostri pensieri più positivi per i giorni che verranno. Non sarà un’attesa facile ma gli siamo tutti vicini. Saremo forti e pronti per il suo grande ritorno“ hanno così continuato nel post i colleghi e amici di Lele Spedicato. Il post è stato invaso da numerosissimi commenti in sostegno del chitarrista uniti da “Forza Lele” l’hastag che sta popolando i social network da quando è stata data la notizia.

Forza Lele!

Sarà necessario attendere i prossimi giorni per capire e valutare gli sviluppi del quadro clinico di Lele Spedicato. La prognosi resta riservata e le condizioni del chitarrista sono stazionarie. Non possiamo far altro che sperare che Lele possa al più presto riprendersi e abbracciare il figlio che sta per nascere. Forza Lele!