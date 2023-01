Lorenzo Biagiarelli si svela in una nuova intervista su TvBlog, facendo un bilancio della sua esperienza a Ballando con le Stelle 2022. Nel talent show di Milly Carlucci proprio la compagna dello chef 33enne ricopre il ruolo di giudice, ovvero Selvaggia Lucarelli. Dal 2020, lo chef è un volto di È sempre mezzogiorno, dove fa quello che più gli piace fare, cucinare. Lo fa a fianco di Antonella Clerici. Quell’anno aveva proposto, durante la pandemia del Covid-19, la conduttrice a girare delle dirette su Instagram.

Dopo di che, fu lei a proporgli di affiancarla durante nel programma di Rai 1 È sempre mezzogiorno. Oggi preferisce la televisione ai social “come mezzo espressivo”. Pertanto, a Lorenzo piacerebbe continuare a lavorare nel mondo della televisione. Ed è arrivata, nel frattempo, la proposta di Ballando con le Stelle per Biagiarelli, il quale inizialmente ha esitato per poi accettare. In realtà, “la proposta è arrivata a Selvaggia”, precisa lui stesso. Proprio per la presenza della Lucarelli in giuria all’inizio lo chef aveva pensato di rifutare.

Lorenzo non voleva invadere il campo della sua compagna e qui aggiunge: “Doveva essere d’accordo lei, poi purtroppo lo sono stato anche io”. Biagiarelli di Ballando con le Stelle non ha un bel ricordo, dove non si è presentato neppure alla finale. Crede che la cosa più bella sia stata appunto ballare, ma pensa anche di essere stato ingenuo a pensare “che potesse essere un programma di ballo”.

Ha trovato delle soddisfazioni nella “dimensione artistica del programma”, durante le esibizioni in studio. Ma ci sono anche tante cose che hanno deluso parecchio il compagno di Selvaggia Lucarelli. Da telespettatore non aveva notato “quale fosse il bilanciamento talent-reality”, fa presente. Nel peggiore dei casi, pensava, che questi due tipologie di programmi potessero bilanciarsi tra loro in un’unica trasmissione.

Invece, Biagiarelli oggi è convinto che “si volesse molto più il lato reality rispetto al lato del talent”. La sua percezione è che il suo ruolo all’interno di questo programma di Milly Carlucci dovesse essere di “quello che beve il caffè con la ballerina”. A questo punto dell’intervista, lo chef di È sempre mezzogiorno non trattiene altre critiche nei confronti del talent show di Rai 1.

“Si è voluti passare dalla gag alla Sandra-Raimondo, a cui sia io sia Selvaggia eravamo ben disposti, a un dato di realtà da trovare e lì io non ti posso seguire perché non mi interessa. Quando ho spento quel tipo di dinamica, forse a quel punto servivo poco al programma”

L’esperienza è stata deludente anche per colpa di Anastasia Kuzmina, la sua maestra? Biagiarelli crede che “si sia trattato di un concorso di colpe e di una congettura di eventi”. Fa notare che la ballerina fa parte del cast del programma da più di dieci anni e che, probabilmente, non è riuscita a gestire bene la situazione. Infatti, Lorenzo ammette di non avercela con lei per com’è andata la sua esperienza da ballerino.

Di sicuro i telespettatori non rivedranno più Biagiarelli nel talent della Carlucci, almeno è quello che sembra. Se Selvaggia tornerà come giurata della prossima edizione di Ballando, cosa ancora incerta, la attenderà altrove: “Magari la aspetterei in hotel”. Questa esperienza ha proprio lasciato un segno negativo in Lorenzo, che spiega: