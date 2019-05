Beverly Hills 90210: rilasciato il teaser trailer ufficiale, novità e torna la sigla

Beverly Hills 90210: rilasciato il teaser trailer ufficiale. Tutte le novità della nuova serie e i dettagli del passato che tornano

I ragazzi di Beverly Hills 90210 stanno per tornare. Il cast ha annunciato la reunion con un divertente video che li immortala insieme dopo tantissimi anni. Brenda, Brandon e gli altri sono pronti a tornare il prossimo 7 agosto con 6 puntate. Se sulla trama della nuova serie non si sa ancora niente, il teaser trailer ufficiale ci svela alcune novità e alcuni dettagli del passato che non posso sparire nel nulla. Parliamo della sigla che negli anni è diventata un vero cult, e ovviamente un segno di riconoscimento così forte e importante non può essere eliminato. Il video ufficiale di presentazione della nuova stagione della serie tv amata da tutti coloro che negli anni Novanta erano solo degli adolescenti non anticipa nulla sulla storia che verrà raccontata ma ci mostra i protagonisti alle prese con il “richiamo” di Beverly Hills.

BH90210: anticipazioni e novità delle nuove puntate

BH9210 questo il titolo, rivisitato, della nuova serie cult degli anni Novanta e che torna prepotentemente nei cuori e nella memoria di migliaia di fan. Orfani di Luke Perry, scomparso lo scorso marzo, tornano però tutti gli interpreti della serie originale: da Shannen Doherty e Jason Priestley (che interpretano i fratelli Walsh) a Brian Austin Green e Tori Spelling. Ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi? Molto probabilmente, ma non ne abbiamo conferme, i ragazzi dell’alta borghesia del più ricco quartiere di Los Angeles racconteranno i successi e cosa è accaduto nelle rispettive vite tanti anni dopo il collage. Non sappiamo neanche che uscita di scena avrà Dylan, gli sceneggiatori cosa avrà in mente di realizzare?

Beverly Hills 90210: la nuova serie in onda su Fox

La Fox sta realizzando la nuova serie di Beverly Hills. Per chi ha amato le storie d’amore tormentate dei protagonisti e le loro storie d’amicizia non può assolutamente perdere l’appuntamento con l’esordio dei nuovi episodi: il prossimo 7 agosto.