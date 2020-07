Beverley Mitchell mamma ter: i drammi del parto di Lucy di Settimo Cielo

L’attrice Beverley Mitchell è diventata mamma per la terza volta: la piccola che è nata si chiama Mayzel Josephine e a presentarla è stata lei sul proprio Instagram con cui da sempre aggiorna i fan. Non è stato facile per l’attrice di Settimo Cielo – la ricorderete senz’altro per il ruolo di Lucy Camden – arrivare fin qui: la gravidanza è stata molto difficile e il parto è stato altrettanto complicato; potremmo dire, senza per questo temere di esagerare, che il periodo che ha vissuto la Mitchell è stato drammatico, visto che ha dovuto superare una serie di gravi problemi di salute. Complicazioni che però al tempo stesso hanno reso l’arrivo di questa bellissima bambina una sorta di vittoria personale, senza dubbio una rivincita dopo tutto ciò che ha passato.

Beverley Mitchell è diventata mamma per la terza volta: gravidanza e parto drammatici

Beverley è sposata con Michael Cameron dal 2008 e ha già due figli: Kenzie Lynn, nata nel 2013, e Hutton, il maschietto del trio che è nato nel 2015; hanno tutti i profili Instagram attivi, anche Mayzel Josephine che è appena nata, e a gestirli è proprio la Mitchell che appare entusiasta in ogni foto scattata per i follower. Entusiasta nonostante i problemi a cui abbiam fatto riferimento: l’attrice infatti nel 2018 aveva già dovuto superare un aborto spontaneo e mentre era incinta ha temuto per un distacco alla placenta e ha dovuto operarsi per un cancro alla pelle; varie complicazioni l’hanno portata infine a optare per un taglio cesareo che purtroppo non ha reso il parto più facile, come si apprende da un’intervista che ha rilasciato a Us Weekly, a cui ha spiegato di aver “perso molto sangue” e che il recupero pur essendo costante è molto difficile.

Beverley Mitchell e Michael Cameron genitori di Mayzel Josephine: una nuova vita che cancella il dolore

La piccola Mayzel Josephine è venuta al mondo due giorni fa e sembra stare bene. Tanti sono gli auguri che Beverley e Michael hanno ricevuto dai personaggi famosi e follower di sempre, a cui aggiungiamo i nostri complimenti per essere riusciti a conservare un meraviglioso sorriso nonostante il periodo buio che hanno vissuto. Sarà stata una notizia bellissima anche per il cast di Settimo cielo che purtroppo solo qualche tempo fa ha dovuto dire addio all’attore Lorenzo Brino.