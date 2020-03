Settimo cielo, dramma: è morto Lorenzo Brino, Sam Camden nella serie Tv

By

‘Settimo cielo’, tragedia: è morto Lorenzo Brino, la babystar che interpretò Sam Camden nella celebre serie tv

Lorenzo Brino, a soli 21 anni, è morto a causa di un incidente stradale. L’attore americano è stato la babystar della celebre serie tv ‘Settimo Cielo’. Lo scontro stradale che gli è risultato fatale è accaduto a Yucalpa, in California. A renderlo noto è il magazine “Variety”, che ha fatto affidamento su fonti della polizia della contea di San Bernadino. Nella fiction che lo ha reso famoso, Lorenzo ha vestito i panni di Sam Camden. Al suo fianco ci sono stati anche i suoi fratelli Zachary e Nikolas Brino, nonché la sorella Myrinda “Mimi” Brino. Nel biennio 1999 – 2001 tutti sono comparsi come neonati nella serie tv. Poi, dopo il 2001 sono rimasti in onda solo Lorenzo e Nikolas.

L’incidente che è costato la vita a Lorenzo Brino

Da quanto emerso, Brino era al volante di una Toyota Camry del 2016 quando, a notte fonda, intorno alle 3, ha finito la sua corsa contro un palo. Non è chiaro il motivo che ha fatto perdere il controllo della vettura a Brino. Certo invece che viaggiava da solo. Al momento proseguono le indagini delle forze dell’ordine del luogo che stanno cercando di fare totale chiarezza sulla tragedia. Quando l’attore è stato trovato era già deceduto.

L’addio della sorella Mimi: il post social

Su Instagram, la sorella Mimi ha scritto un post d’addio al fratello tragicamente scomparso: “Per il mio fantastico e pazzo fratello. Te ne sarai andato, ma è vero quando la gente dice ‘andato ma mai dimenticato’. Dire che sei stato una benedizione è un eufemismo. Hai portato luce a così tante vite e hai fatto così tanto, con la vita troppo breve che hai avuto. Ho avuto il privilegio di crescere fianco a fianco con te per 21 anni assolutamente selvaggi. Credimi quando dico che a volte mi hai fatto diventare pazza, ma hai fatto anche parte di alcuni dei miei ricordi più cari. Sono così felice di sapere che ero tanto amata da te e che avrò sempre un angelo custode al mio fianco. Riposa in pace Lorenzo, ti amo adesso e ti amerò per sempre”.