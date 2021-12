Betty White: è morta l’attrice americana di Cuori senza età

Una brutta notizia sconvolge il mondo dello spettacolo statunitense, ad una manciata di ore dal Capodanno. Diciamo purtroppo quest’oggi addio a Betty White, l’attrice statunitense diventata celebre grazie a serie del calibro di Mary Tyler Moore e di Cuori senza età (The Golden Girls nella versione originale). A raccontare della morte dell’attrice in anteprima è stata la rivista TMZ.

Betty White avrebbe compiuto il prossimo 17 gennaio 100 anni ed era amatissima dal pubblico statunitense, proprio alla luce della sua lunghissima carriera. Da molti punti di vista, per la sua simpatia e il suo essere così arzilla era diventata la “Nonna d’America”.

La carriera della White inizia nei primi anni quaranta, quando inizia a lavorare come modella. Il suo primo impegno televisivo risale al 1949, quando riceve il suo primo ruolo in Hollywood on Television, dove ebbe l’occasione di interpretare il ruolo di una centralinista.

I suoi primi ruoli più importanti nel mondo della televisione risalgono agli anni ’50. Nel 1953 inizia la sua esperienza lavorativa nella serie Life with Elizabeth, proseguita fino al 1955, mentre nel 1956 (e per due anni) è volto di punta di Date with the Angels.

La consacrazione definitiva arriverà negli anni ’70, grazie allo show Mary Tyler Moore Show, dove interpreta il ruolo di Sue Ann Stevens. Il pubblico mainstream, in ogni caso, conoscerà Betty White grazie anche e soprattutto a Cuori senza età, serie iconica trasmessa dal 1985 al 1992. Il serial segue le vicende di quattro donne che vivono sotto lo stesso tetto, in una grande villa di Miami. Lo show divenne una serie di culto negli USA e accolse come guest star, nel corso degli anni, attori del calibro di George Clooney e Quentin Tarantino.

Negli anni ’90 Betty White partecipò a innumerevoli serie tv con piccoli ruoli. Stiamo parlando, fra gli altri, di show del calibro di Ally McBeal, Providence e più di recente anche Everwood.

Per quanto riguarda la carriera cinematografica, infine, la White aveva recitato fra gli altri in film come Lake Placid, Dennis Colpisce ancora o Ricatto d’amore. L’ultimo impegno televisivo, infine, risale al 2017, anno di uscita della sitcom Young & Hungry – Cuori in cucina.