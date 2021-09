Better Call Saul: Bob Odenkirk è tornato sul set dopo il malore

Buone notizie per i fan di Better Call Saul: Bob Odenkirk è tornato sul set! È stato lo stesso attore ad annunciarlo su Twitter ai suoi fan. Odenkirk ha postato uno scatto che lo ritrae in sala trucco, prima di girare le nuove scene del suo personaggio, Saul Goodman. Le ultime prima della messa in onda, che sembra confermata per i primi mesi del 2022 su Netflix.

Bob Odenkirk ha scritto su Twitter un messaggio entusiasta con un pizzico di ironia, che ha subito fatto il pieno di like:

“Di nuovo al lavoro su Better Call Saul! Sono così felice di essere qui e di vivere questa vita circondato da persone così buone. Questa è la truccatrice professionista Cheri Montesanto che mi rende meno brutto per le riprese!”

Bob Odenkirk mancava dal set di Better Call Saul dallo scorso luglio, da quando ha avuto un infarto proprio sul set del telefilm, spin off di Breaking Bad. Immediata la corsa in ospedale, dove l’attore è stato ricoverato per svariate settimane, circondato dall’affetto di parenti, amici e fan. Odenkirk ha ricevuto soprattutto l’appoggio del figlio Nate, che nei momenti più difficili ha chiesto pubblicamente ai telespettatori di non inviare messaggi privati e di rispettare la situazione assai delicata.

Qualche giorno dopo il malore Bob Odenkirk ha scritto due tweet per tranquillizzare tutte le persone che si sono preoccupate delle sue condizioni di salute. In uno ha ringraziato coloro che gli sono stati accanto in questi giorni di particolare tensione e soprattutto i medici che lo hanno salvato.

Un ringraziamento particolare, poi, è andato a tutti i suoi fan che non hanno smesso neanche un attimo di accertarsi sul suo stato di salute. Senza dimenticare i produttori di Better Call Saul, che hanno fatto il possibile per sostenere Bob Odenkirk.

Quando esce Better Call Saul 6

Nonostante lo slittamento delle riprese dovuto ai problemi di salute del protagonista Bob Odenkirk la sesta e ultima stagione di Better Call Saul resta confermata per i primi mesi del 2022. Netflix non ha però ancora fornito una data ufficiale. I lavori, tra l’altro, sono iniziati già con un grosso ritardo per via della pandemia da Coronavirus che ha bloccato per un lungo periodo tutti i set televisivi e cinematografici.