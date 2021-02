Bettarini, volano gli stracci con la Lucarelli: “Di performance te ne intendi”

Nuova lite tra Stefano Bettarini e Selvaggia Lucarelli. Come è noto, non scorre buon sangue tra l’ex marito di Simona Ventura e la giornalista. A scatenare un nuovo round sui social è stato proprio l’ex concorrente del GF Vip. Come i telespettatori ricorderanno, l’uomo ha segnato un record nell’attuale edizione del reality show: neanche 48 ore in Casa è stato squalificato dopo aver pronunciato una bestemmia davanti alle telecamere. La storia del GF, infatti, ci insegna che molte cose vengono perdonate ma le imprecazioni costa l’eliminazione. In merito al reality sembra che ancora non abbia digerito la sua espulsione. In più occasioni ha ribadito come la sua cacciata sia stata una punizione severa presa da parte della produzione.

Perchè Bettarini ha attaccato la Lucarelli? L’ex calciatore, specializzato nei reality dal momento che conta sei partecipazioni come concorrente e due da inviato, ha tenuto a fare delle puntualizzazioni su “una giornalista o presunta tale” a cui piacerebbe cavalcare l’onda mediatica che lo coinvolte. Stefano ha consigliato a Selvaggia di trovarsi qualcosa fare: “Inutile correre quando poi si rischia di cadere come spesso ti accade”.

Il difensore ha fatto una vera e propria ramanzina alla giudice di Ballando con le Stelle ricordandole che ha sempre lavorato per gradi, prima con il calcio e poi con la televisione, arrivando ai vertici che si era prefisso:

“Cosa tu faccia realmente nella vita non si è mica capito. Lo si deduce anche dalla tua aggressività nei confronti dell’universo femminile”

Parole forti quelle scritte da Stefano Bettarini sul conto della Lucarelli, parole che hanno portato alla luce anche una brutta caduta di stile:

“I tuoi interventi, i tuoi giudizi segnano e per tanti motivi! Sì che tu di performance te ne intendi….”

Selvaggia Lucarelli replica a Stefano Bettarini: “Eterno concorrente del nulla”

Come è noto, Selvaggia Lucarelli non è una persona che si tira indietro e ha replicato alla strigliata di Bettarini, compresa la battuta di cattivo gusto. La blogger, che di recente ha avuto da ridire su Uomini e Donne, ha sostenuto che nutre nei suoi confronti grande tenerezza, definendolo un ex calciatore finito nel calcioscommesse patteggiando con la giustizia sportiva 14 mesi di squalifica:

“Squalificato pure dai reality, eterno concorrente del nulla, collezionista di figure misere, volgare nei confronti di ex mogli ed ex amanti”

La replica di Lucarelli è stata altrettanto dura e ha asserito come nel corso degli anni Bettarini abbia pronunciato commenti sessisti:

“Si conferma ossessionato da due cose, le donne affermate e le performance delle donne”

Inoltre ha portato alla luce che avrebbe tentato di farle causa per quello che scrive ma avrebbe perso. Come risponderà a tutto ciò l’ex inviato de L’Isola dei Famosi?