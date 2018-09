Bettarini senza mutande: Nicoletta disperata, la faccia di Simona dice tutto

Stefano Bettarini a Temptation Island Vip senza mutande: la fidanzata disperata, la faccia di Simona Ventura non passa inosservata

Stefano Bettarini ha dato scandalo nel corso della prima puntata di Temptation Island Vip. L’ex calciatore si è subito integrato nella vita del villaggio e tra scherzi e risate si è tolto il costume in mare. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è così rimasto senza veli. Un atteggiamento che ha stupito la fidanzata Nicoletta Larini. Che, tra le tante cose, non ha apprezzato le confidenze di Bettarini alle altre tentatrici. Stefano ha dichiarato di sentirsi il padre della compagna per via della differenza d’età, di ben 22 anni. Parole che hanno ferito Nicoletta, che si è lasciata andare ad un pianto disperato. Ai telespettatori non è passata inosservata la faccia di Simona Ventura, visibilmente delusa dal suo ex marito.

Simona Ventura incoraggia Nicoletta Larini a Temptation Island Vip

Simona Ventura ha provato a incoraggiare Nicoletta Larini. Ha spronato la ragazza a non rinchiudersi in se stessa e a viversi di più la vita a Temptation Island Vip. La 24enne ha infatti vissuto i primi giorni lontano da tutto e da tutti. “Sono venuta qui per riflettere sul mio amore non per giocare”, si è difesa la stilista. Che oltre alla Ventura ha trovato un appoggio importante pure in Ursula Bennardo, la fidanzata di Sossio Aruta.

Temptation Island Vip: Simona Ventura abbraccia Nicoletta Larini

“Sii forte. Vivi questa esperienza, troverai le energie”, ha detto Simona a Nicoletta abbracciandola. La Ventura ha poi rimproverato il suo ex marito: “Non è facile stare con te”.