Bettarini parla di nozze a Verissimo, Nicoletta Larini lo fulmina: gelo e imbarazzo

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono sbarcati a Verissimo e hanno raccontato l’evoluzione della loro relazione sentimentale che dura da nove anni. Oggi lui ne ha 53, lei 31. L’ex calciatore, prima di legarsi alla giovane, è stato sposato con Simona Ventura, con la quale ha avuto due figli. La padrona di casa Silvia Toffanin ha chiesto alla coppia se ci sono in progetto le nozze ed, eventualmente, la famiglia. Il ‘Betta’ ha risposto di getto, affermando che dopo quasi un decennio di love story è normale iniziare a pensare al matrimonio. Peccato che la compagna sia scesa dal cosiddetto pero, dicendo che mai ha discusso con lui di fiori d’arancio. Momento di gelo anche quando la conduttrice ha chiesto se i due avessero intenzione di diventare mamma e papà. Stefano ha risolto la questione con una battuta, dicendo di avere tre cuccioli di cane. Larini, invece, si è fatta seria, rivelando che sì, pensa alla maternità, seppur non ne abbia mai parlato apertamente con il toscano.

Verissimo, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini non allineati su nozze e figli

“Se facciamo un pensierino al matrimonio? Ora cominciamo a…” Bettarini, non appena ha iniziato a rispondere alla domanda è stato ‘fulminato‘ dalla compagna che ha chiosato: “Ma non ne abbiamo mai parlato”. “Però un pensierino ce lo facciamo, perché arrivati a nove anni dici: “Oh, che si deve fare? Prima o poi arriverà””, ha continuato l’ex calciatore, con Nicoletta piuttosto perplessa. Non tanto perché non voglia sposarsi, quanto piuttosto perché ha lasciato intendere di non aver mai affrontato privatamente il tema con Stefano.

Toffanin ha poi fatto un’altra domanda che ha innescato qualche imbarazzo: “E un bambino?” “Ne abbiamo tre”, la pronta risposta dell’ex giocatore, in riferimento ai tre cagnolini che ha. Larini invece ha fatto un discorso serio: “Quando ci siamo messi insieme ero più bimba. Adesso, alla soglia dei 32 anni, è ovvio che ci penso. Non ne ho mai parlato con Stefano perché lui ha già 2 figli e non mi sento di dirglielo. Però ho l’istinto materno, mi immagino mamma”. Bettarini pare però non volerne sapere di diventare di nuovo padre: “L’unica cosa che mi frena un po’ è che mi vedo nonno. Ma il nonno non lo voglio fare. Nel senso, se i miei figli mi rendono nonno è un discorso, ma se devo esserlo io di mio figlio…”

Nessuna domanda su Signorini

Da sottolineare che nel corso dell’intervista, come era più che pronosticabile, Toffanin non ha fatto alcuna domanda a Bettarini riguardante la bufera che sta travolgendo Alfonso Signorini. Stefano e il conduttore, come è arci noto, non sono in buoni rapporti da tempo. In questo periodo il ‘Betta’ ha criticato apertamente il giornalista sui social. Chi sperava in una domanda su tale faccenda da parte della conduttrice è rimasto a bocca asciutta.