Bettarini, la fidanzata Nicoletta è uscita dall’ospedale: come sta oggi

By

Sospiro di sollievo per Stefano Bettarini. La fidanzata Nicoletta Larini è tornata a casa dopo l’intervento alle tonsille. La 27enne, accanto all’ex calciatore da ben quattro anni, è stata operata per una tonsillectomia. La Larini, vista alla prima edizione di Temptation Island Vip proprio con l’ex marito di Simona Ventura, ha dato l’annuncio su Instagram. Si è mostrata prima di entrare in sala operatoria e subito dopo l’intervento, con la flebo al braccio.

Nicoletta Larini è stata operata all’Ospedale Cisanello, il principale policlinico di Pisa. La giovane e Stefano Bettarini vivono in Toscana, a Viareggio. Il Betta è stato ovviamente vicino alla sua dolce metà e dopo una romantica dedica su Instagram è corsa a prenderla per riportarla a casa. Tramite una foto Nicoletta ha spiegato ai suoi follower che il post intervento fa ancora male e che dovrà affrontare un lungo periodo di cure.

Nei giorni scorsi la Larini aveva chiarito che l’intervento era ormai diventato inevitabile. “Mi davano una serie di problemi compresa l’infezione nel sangue”, ha rivelato la compagna di Stefano Bettarini. In questo momento così delicato Nicoletta può contare sulla presenza dello sportivo, al quale è legatissima.

La storia d’amore tra Bettarini e Nicoletta Larini

La relazione tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini procede a gonfie vele. La differenza d’età – Betta ha 49 anni – non è mai stato un problema per questa coppia, che ha intrapreso la convivenza pochi mesi dopo il primo incontro, avvenuto grazie ad amici in comune.

A Temptation Island Vip Nicoletta Larini ha mostrato qualche dubbio davanti agli atteggiamenti dell’ex calciatore ma il legame si è poi rafforzato. La figlia dell’ex pilota Nicola Larini è sempre stato un sostegno importante per Stefano Bettarini.

Soprattutto nell’ultimo periodo, dopo la querelle tra l’ex difensore e il Grande Fratello Vip. L’ultima incursione nella Casa più spiata d’Italia non è stata entusiasmante per Betta, costretto ad iniziare una guerra legale con Alfonso Signorini e Mediaset.

Nicoletta Larini ha instaurato fin da subito un ottimo rapporto con i figli di Stefano Bettarini – Niccolò e Giacomo – e con Simona Ventura.