Bettarini e Nicoletta, gran traguardo: lei tira le somme, lui risponde

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini tagliano un grande traguardo. Lei tira le somme, lui risponde: “Non cercavo niente perché la vita mi aveva già regalato tanto”

Tanti auguri a Stefano Bettarini e a Nicoletta Larini che oggi 16 maggio festeggiano due anni d’amore. Una relazione costruita su 22 anni di differenza (l’ex calciatore ne ha 47, lei 25), che tuttavia non sono stati e non sono un ostacolo nella love story. La coppia, per omaggiare la data, ha pubblicato dei post social. Nicoletta ha tirato le somme del tempo passato al fianco del fidanzato, Stefano ‘ha risposto’ con un post più breve ma altrettanto denso di sentimento. Insomma, l’amore tra l’ex marito di Simona Ventura e la giovane classe 1994 procede e lo fa speditamente, a vele spiegate.

“Senza di lui è come se non ci fosse metà del mio corpo”

“Due anni di noi. Due anni intensi e vissuti a 360 gradi”, esordisce Nicoletta su Instagram pubblicando una decina di foto in compagnia di Bettarini, tappe di una storia che taglia il traguardo dei 24 mesi. “Un amore inaspettato e allo stesso tempo così meraviglioso – prosegue -. L’amore vero che ti fa battere forte il petto, che ti fa impazzire, che non ti fa dormire, che non ti fa smettere di guardarlo, che ti fa ammirare ogni suo gesto. Che senza di lui è come se non ci fosse metà del mio corpo”. La Larini è persa, stregata, totalmente innamorata: “È amore, simbiosi. Due anni forti, siamo ancora qua, più uniti che mai, più forti che mai. Più innamorati che mai. Non potrei chiedere altro che te amore mio. Ti amo!”.

“Nicoletta, una ventata di freschezza e felicità che colora ogni mio giorno”

Anche Stefano ha voluto omaggiare la speciale data, pubblicando un video sul suo profilo Instagram, corredandolo con un messaggio intenso: “Non cercavo niente perché la vita mi aveva già regalato tanto… e invece sei arrivata TU: una ventata di freschezza e felicità che colora ogni mio giorno. Auguri amore mio”. Bettarini e Nicoletta lo scorso anno si sono presentati a Temptation Island Vip, reality in cui la Larini si è fatta conoscere al grande pubblico come una ragazza dolce, timida e profondamente innamorata.