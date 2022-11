La vita dell’ex calciatore, così come quella del conte, è stata stravolta in seguito alla partecipazione al reality show Mediaset

La squalifica alla quinta edizione del Grande Fratello Vip – quella vinta da Tommaso Zorzi – è costata caro sia a Stefano Bettarini sia a Filippo Nardi. Il primo è stato fatto fuori per una bestemmia, il secondo per alcune frasi sessiste nei confronti di una delle sue compagne d’avventura, Maria Teresa Ruta. Per entrambi si trattava di un ritorno nella Casa più spiata d’Italia: l’ex marito di Simona Ventura è stato concorrente nella prima edizione mentre il conte è stato protagonista della seconda edizione Nip.

Dopo l’abbandono improvviso al GF Vip sia Stefano Bettarini sia Filippo Nardi sono stati tagliati fuori dalla televisione. La vita dei due ex gieffini è stata completamente stravolta, come raccontato in un’ intervista al settimanale Nuovo. Da due anni né Bettarini né Nardi si vedono sul piccolo schermo. Di recente Stefano ha collaborato con Le Iene a un servizio per la prevenzione del tumore del colon ma la sua presenza in televisione si è ridotta notevolmente rispetto al passato.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Stefano Bettarini ha raccontato:

“Dopo la squalifica ho ricevuto poca solidarietà. La maggior parte dei colleghi e degli amici che ritenevo importanti nella mia vita sono spariti. Sono rimasti però quelli veri, pochi ma buoni come si dice. Fondamentale è stata la presenza della mia compagna”

Nonostante la giovane età – 28 anni – Nicoletta Larini è riuscita negli ultimi anni a diventare un punto di riferimento importante per Stefano Bettarini, che ha raggiunto il traguardo dei 50 anni. Un rapporto che cresce sempre più e che si basa su amore, complicità, costanza e sincerità.

Filippo Nardi, al contrario di Bettarini, non ha potuto contare su una donna in particolare bensì sull’appoggio e il sostegno del figlio Zachary. Il ventenne, come il padre, è stato bersaglio di insulti e offese da parte degli haters ma si è fatto coraggio insieme a Filippo. Nardi ha così denunciato l’accaduto:

“Dopo la squalifica sono stato riempito di insulti e di minacce sui social che hanno coinvolto pure lui. Etichettando qualcuno come bullo, violento e sessista, com’è successo a me, lo mandate alla gogna mediatica con pesanti conseguenze sulla sua carriera”

Stefano Bettarini e Filippo Nardi contro Alfonso Signorini

In virtù della loro esperienza Stefano Bettarini e Filippo Nardi non hanno esitato a criticare Alfonso Signorini e la settima edizione del Grande Fratello Vip. Ginevra Lamborghini, nonostante la squalifica, continua ad essere presente nello studio del programma mentre sia Bettarini sia Nardi non sono più apparsi nel reality show.

Rabbia anche per il trattamento riservato a Giovanni Ciacci, Gegia ed Elenoire Ferruzzi che sono stati mandati al televoto invece di essere squalificati per le loro discutibili frasi su Marco Bellavia, vittima di bullismo nel bunker di Cinecittà per i suoi problemi di ansia e depressione.