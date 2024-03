Bettarini e Lucarelli, caos su Simona Ventura: lui ne esce male

Volano gli stracci tra Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini, dopo che quest’ultimo, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera di recente, ha sostenuto che l’ex moglie Simona Ventura lo tradiva, provando a ribaltare la storia relativa alle sue scappatelle. In particolare la firma de Il Fatto Quotidiano e giudice di Ballando con le Stelle, tramite alcune Stories Instagram, ha accusato l’ex calciatore di maschilismo.

La Lucarelli ha posto attenzione alla tempistica dell’intervista di Bettarini, evidenziando come le dichiarazioni sull’ex Ventura (oltre ad aver accusato di tradimenti l’ex moglie ‘Betta’ ha detto che il matrimonio è giunto al capolinea anche perché lei pensava più al lavoro che alla famiglia) arrivano in un momento particolare, ossia in un periodo in cui tutto procede a gonfie vele per Super Simo (professionalmente è molto impegnata e il 6 luglio si sposerà con Giovanni Terzi).

Finita qui? No. La Lucarelli ha ironizzato sulla “grande generosità” di Bettarini che ha sottolineato di aver sempre pagato vacanze e conti alle varie donne con cui è stato. In un passaggio dell’intervista, a proposito di una sua ex, ha anche sostenuto che chi “nasce mantenuta”, tale resta. Insomma, Selvaggia è andata ad analizzare una serie di passaggi della chiacchierata dell’ex atleta con il CorSera, concludendo che l’intervista è impregnata di machismo e maschilismo.

‘Mr. Reality’ poteva non controbattere? Naturalmente no. E infatti sui suoi profili social ha attaccato la giornalista. E ovviamente non con toni pacati. “‘Cara’ Selvaggia, non sei abbastanza titolata per interpretare un titolo non mio”, ha tuonato a proposito della scelta del Corriere in merito al titolo della sua intervista (“Stefano Bettarini: ‘Simona Ventura mi tradiva, le mie ex mi hanno fatto fuori dal Gf. Nicoletta Larini? Non pensavo sarebbe durata?”).

Quindi l’ex giocatore, scegliendo una foto in cui si vede Selvaggia Lucarelli qualche anno e con qualche chilo in più, ha aggiunto: “Non c’è limite al… Non c’è limite a te. E qui mi fermo. Cosa non si fa per due like e riprendere un articolo cliccato da più di mezzo milione di persone. Non fermarti all’apparenza, guarda(ti) oltre”. Quel “guardati oltre” sembra proprio voler alludere all’aspetto fisico della giornalista. Non proprio una mossa azzeccatissima. Anzi, trattasi di uno scivolone. Lucarelli direbbe che non sarebbe nemmeno un qui pro quo ma semplicemente un rimasuglio di un determinato tipo di cultura.

Bettarini, l’attacco a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Che tra la giornalista e Bettarini non corresse buon sangue lo si era capito qualche mese fa. A Ballando con le Stelle la Lucarelli aveva punzecchiato Terzi e la Ventura in diversi frangenti. Il fatto era andato di traverso all’ex calciatore che aveva definito la girata un “albero di Natale”.