Bestemmia in diretta tv a Sanremo? Chi l’ha detta, è caos VIDEO

Bestemmia al Festival di Sanremo 2023? Mentre va in diretta su Rai Uno la terza serata della 73esima kermesse musicale guidata da Amadeus, sta facendo il giro dei social network un video che vede uno dei cantanti in gara lasciarsi andare a quella che sembra essere proprio un’imprecazione. A divulgarlo anche gli account ufficiali di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci trasmesso da Mediaset.

L’artista incriminato è Gianluca Grignani che, a causa di alcuni problemi tecnici, ha dovuto addirittura cantare due volte la sua nuova canzone dal titolo ‘Quando ti manca il fiato’. Dopo aver mostrato la scritta ‘No war’ sulla camicia e aver raccolto la standing ovation del pubblico presente al Teatro Ariston, il Joker è andato via senza prendere i fiori di circostanza.

Dopo che è stato richiamato da Amadeus ha preso il suo mazzo di rose rosse (che ha poi lanciato al pubblico) e proprio in quel momento sembra pronunciare una frase come “por** ***”. Le parole non sono state scandite nel migliore dei modi e secondo qualcuno il cantante avrebbe detto “porto via”. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte del diretto interessato.

Gianluca Grignani: chi bestemmia a Sanremo viene squalificato?

Al contrario di quanto accade in altri programmi tv – in particolare i reality show come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi – il regolamento del Festival di Sanremo non prevede una squalifica nei confronti dei cantanti che pronunciano bestemmie durante l’evento musicale.

Di sicuro, però, chi ha scelto Gianluca Grignani al Fantasanremo, il gioco legato alla kermesse che ormai spopola da qualche anno soprattutto tra i più giovani, perde punti. Per la precisione ben -66.6.

Il ritorno di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo

Al Festival di Sanremo 2023, dove è stato fortemente voluto da Amadeus, Gianluca Grignani ha presentato il brano ‘Quando ti manca il fiato’. Una lunga lettera dedicata al padre, che non vede da tempo. L’artista non ha mai avuto un rapporto facile col padre.

Il padre di Gianluca Grignani ha lasciato la moglie e due figli per rifarsi una vita altrove, con un’altra donna. A quanto pare non si è mai curato troppo dei primi eredi e questo ha inevitabilmente lasciato un vuoto immenso nella vita del cantante,