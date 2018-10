Bestemmia a La Prova del Cuoco? Elisa Isoardi senza parole

La presunta bestemmia a La Prova del Cuoco

C’è stata una bestemmia a La Prova del Cuoco? Nella puntata andata in onda oggi, il cuoco toscano Shady Hasbun avrebbe pronunciato una frase che ha lasciato senza parole Elisa Isoardi. Su Twitter tutti si sono immediatamente scatenati: c’è stato chi, ad esempio, ha condannato la frase, qualcun altro invece ha parlato di una finta-bestemmia. Cioè non ci sarebbe stata nessuna bestemmia. Il cuoco Hasbun, quando ha detto la frase “incriminata”, non ha avuto chissà quale reazione: è convinto di non aver detto alcuna bestemmia, quindi. La reazione di Elisa Isoardi ha invece sorpreso. È rimasta pietrificata. E nel video de La Prova del cuoco di oggi che abbiamo inserito in questo post (e che troverete qui in basso) vi permetterà di capire di cosa stiamo parlando.

Ad Elisa Isoardi le sono passate davanti agli occhi tutte e 19 le puntate fatte ad ora in in secondo. Gelata. #laprovadelcuoco pic.twitter.com/nQDwIVJ7p0 — LALLERO (@SeeLallero) 4 ottobre 2018

Il video de La Prova del cuoco sulla presunta bestemmia

Il video della presunta bestemmia a La Prova del Cuoco è stato pubblicato su Twitter da @SeeLallero, che lo ha commentato così: “Ad Elisa Isoardi le sono passate davanti agli occhi tutte e 19 le puntate fatte ad ora in in secondo. Gelata”. Ed effettivamente la sua reazione non è passata inosservata. Però c’è da dire che non pare essere assolutamente una bestemmia, considerato che il cuoco ha usato un termine che sta a significare: “Dio è buono”. Non bisogna parlare quindi di bestemmia.

Ultime notizie importanti su Elisa Isoardi

Quest’oggi la conduttrice de La Prova del Cuoco sta facendo parlare sia per questa bestemmia (che in realtà non ci sarebbe mai stata) sia per la sua possibile partecipazione al programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Sarebbe interessante vederla nel programma di danza, ma gli impegni con La Prova del Cuoco non sono pochi. Deve anche inventarsi qualcosa per risollevare gli ascolti, dopo l’abbandono di Antonella Clerici!