Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vuole Elisa Isoardi: trattative in corso

Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci la vuole nel cast della prossima edizione

Milly Carlucci sembrerebbe avere già le idee chiare per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Stando a quanto scritto dal settimanale Oggi, nello specifico, la conduttrice avrebbe infatti palesato il suo interesse a Elisa Isoardi che, se la trattativa dovesse andare in porto, potrebbe prendere parte al programma di Rai 1 nel 2019. Quello che non è chiaro, però, è se la compagna di Matteo Salvini parteciperà a Ballando come concorrente o come ospite speciale solo per una serata. Il suo ruolo nella trasmissione, difatti, sarebbe ancora da definire.

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci vuole Elisa Isoardi nel suo programma

Come scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “In Rai si mormora che il sogno di Milly Carlucci sia quello di avere Elisa Isoardi nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle”. Che la proposta della Carlucci, inoltre, possa presto trasformarsi in qualcosa di concreto lo dimostra il fatto che, stando alle ultime indiscrezioni, la presentatrice de La Prova del Cuoco abbia accolto con entusiasmo la cosa. Il punto, però, pare che adesso sia capire se la Isoardi “Cederà al corteggiamento di Milly” o se, invece, “Preferirà essere ballerina solo per una notte”.

Ballando con le Stelle: Ivana Mrazova concorrente

Della possibile partecipazione di Ivana Mrazova a Ballando con le Stelle si vocifera ormai da diversi mesi. Dopo il Grande Fratello Vip, infatti, pare che la modella si senta pronta per intraprendere questo nuovo percorso. Secondo il settimanale Spy, inoltre, la fidanzata di Luca Onestini starebbe facendo di tutto per farsi prendere da Milly Carlucci. Riuscirà l’ex gieffina ad averla vinta? Intanto, già da adesso, i fan fanno il tifo per lei e, vista la popolarità raggiunta con il reality di Canale 5, non ci stupirebbe vederla partire come favorita pure a Ballando.