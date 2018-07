Ballando con le Stelle 2019: Ivana Mrazova nel cast?

La stagione televisiva 2018/2019 sta per iniziare. Ormai i giochi sono fatti. I palinsesti Rai e Mediaset sono stati presentati e sembra essere tutto pronto per tornare in pista. C’è già chi fa ipotesi sul cast di Ballando con le Stelle, nonostante non sarà in onda sulla Rete Ammiraglia fino ai primi mesi del 2019. Secondo quanto riporta il settimanale Spy di Alfonso Signorini tra i concorrenti potremmo vedere Ivana Mrazova. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 starebbe facendo carte false per riuscire ad entrare nella rosa dei partecipanti al programma di Milly Carlucci?

Ballando con le Stelle 2019: ipotesi sul cast

Secondo il giornale in questione Ivana avrebbe usato ogni mezzo a sua disposizione, giocato ogni carta del suo mazzo. La Mrazova però non sa che la padrona di casa difficilmente ingaggia personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato ad altri reality show in precedenza. Arriverà quindi il due di picche? Nel frattempo in Rete c’è chi ipotizza la presenza di Cicciolina. È sempre il settimanale Spy a far circolare questa voce, ricordando anche che ricordando che l’ex p*rnostar ha già partecipato nel 2006 alla trasmissione Sueno, la versione sudamericana di Ballando con le Stelle, e a Dancing With The Stars, edizione statunitense del dance show.

Ivana Mrazova e l’amore con Luca Onestini

Nel frattempo Ivana Mrazova si gode le vacanze con il fidanzato Luca Onestini a Villasimius in Sardegna. La coppia ha già confidato di volere un primo figlio prima dei 30 anni e di pensare alle nozze (lei ha 26 anni e lui 25). Alla faccia di tutti quelli che nelle scorse settimane hanno parlato di una crisi di coppia. “Volevo dirvi una cosa, per tutto quello che riguarda me e Ivana dovete ascoltare solo noi– ha detto Onestini ai suoi follower su Instagram – Non ci sono altre persone che parlano a nome nostro”. Se Ivana dovesse andare a Ballando con le Stelle, sarà geloso del suo partner di ballo?