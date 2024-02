Berté: vendetta contro l’ex, punta all’Eurovision grazie a San Marino

Il 24 febbraio si terrà la finale di Una Voce per San Marino dove verrà decretato il cantante che potrà poi accedere all’Eurovision Song Contest per rappresentare il Paese. Sono stati resi noti i nomi dei finalisti e tra questi c’è Loredana Berté.

La cantante aveva già dichiarato, durante Sanremo, che avrebbe voluto vincere solo per andare in Svezia e vendicarsi dell’ex, Bjorn Borg. Ora, dato che al festival non ce l’ha fatta, non rientrando nemmeno nella top 5, ha deciso di provare con un altro escamotage.

Così si è iscritta per partecipare alla finale di Una Voce per San Marino, dove saranno presenti anche altri italiani: i Jalisse, Marcella Bella, Pago e La Rua. Poi altri nomi: Aaron Sibley, Aime Atkinson, Wlady, Corona, IceMc, Dj Jad e Dana Gillespie.

La Berté aveva detto, durante la settimana di Sanremo, che ci teneva tanto ad andare all’Eurovision: “Sai perché? Perché si tiene in Svezia. Così il mio ex marito ci rimane malissimo che vado lì a rompergli le scatole“. L’ex è Bjorn Borg, con cui è stata sposata dal 1989 al 1992. La loro è sempre stata una storia abbastanza tormentata, soprattutto perché lui non accettava il successo della partner. Ciò infatti ha portato Loredana ad allontanarsi per un po’ dalla musica. Cosa di cui si è molto pentita. Quindi ora per la Bertè sarebbe un grande riscatto dimostrargli che, nonostante tutto, è ancora una cantante molto acclamata.

Una Voce per San Marino

A presentare la finale di questa attesa competizione saranno Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. Ci sarà poi un ospite speciale: Riccardo Cocciante, ma anche Al Bano e Mogol.

Su Annalisa e Mahmood è stata fatta una precisazione, poiché da giorni circolava il rumor di una probabile partecipazione alla kermesse per arrivare all’Eurovision. Ma l’organizzazione ha smentito, chiarendo che da parte loro non c’è stata nessuna richiesta per iscriversi. Il contest dà voce ad artisti provenienti da 36 Paesi diversi.

Certamente sarebbe un duro colpo per gli italiani trovarsi un altro connazionale a gareggiare contro l’Italia che invece porterà a Malmö Angelina Mango con La Noia, a cui aggiungerà probabilmente delle barre in inglese e spagnolo.