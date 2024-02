Berrettini stroncato a C’è posta per te: quelle frasi un po’ indigeste…

Stroncata dalla penna affilata di Grazia Sambruna, firma del Corriere della Sera, l’ospitata di Matteo Berrettini a C’è posta per te. Il tennista romano è stato protagonista nel people show di Maria De Filippi nella puntata mandata in onda il 17 febbraio 2024. “Una dolorosa sfilza di frasi fatte di fronte a un lutto: voto 5”, ha tuonato Sambruna, lungo le colonne del quotidiano di via Solferino. Lo sportivo, nello studio del popolare people show di Canale Cinque, è stato protagonista della sorpresa riservata a Denise, giovane che ha subito una grave perdita (il suo compagno Davide è morto improvvisamente mentre stava giocando a calcio). A chiamare la trasmissione è stata la sorella maggiore della ragazza che ha voluto regalare un momento di svago alla congiunta.

Berrettini, evidentemente non avvezzo ai riflettori televisivi, è apparso simpaticamente impacciato. Sambruna, che nelle scorse ore ha avuto pure uno scontro a fuoco con Elisabetta Gregoraci a TvTalk (Rai Tre), lo ha affondato. “Nel discorso che gli tocca pur fare per consolare Denise, il tennista versa in evidente difficoltà e quindi si inerpica in una dolorosa sequela di frasi fatte”, ha messo nero su bianco in un articolo apparso sul CorSera al termine della puntata. Insomma, pare proprio che alla critica televisiva l’ospitata sia rimasta alquanto indigesta. “Ricordarti che la vita è bella”, “Dopo una caduta c’è sempre una ripartenza”, “La ruota gira…”. Queste le frasi “fatte” a cui ha fatto riferimento Sambruna.

Di tutt’altro avviso gli spettatori affezionati al programma Mediaset. O almeno questo è ciò che è trapelato dai tantissimi commenti piovuti sui social nel corso dell’ospitata dell’asso della racchetta. In particolar il parterre femminile che segue la trasmissione ha inondato il tennista di messaggi al miele, sostenendo che sia stato dolcemente imbarazzato e molto tenero con Denise. Tantissimi anche i commenti sulla sua invidiabile prestanza fisica. In effetti, come si suol dire, è un bel vedere.

Sinner in finale a Rotterdam, Berrettini a C’è posta per te: battutacce velenose

Non sono nemmeno mancate le ironie per via di una curiosa coincidenza relativa al tennis verificatasi proprio il 17 febbraio. Pochi minuti prima che iniziasse la puntata di C’è posta per te, Jannik Sinner ha conquistato la finale del torneo Atp 500 che si sta disputando in Olanda, più precisamente a Rotterdam. Così diversi utenti si sono lasciati andare a battutacce al veleno e a paragoni perfidi. “Uno è un campione, l’altro pensa ad andare in tv. Trova le differenze”, uno dei tanti commenti caustici postati su X o Twitter, che dir si voglia.