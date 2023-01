Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno scelto il salotto di “Verissimo” per rilasciare la loro prima intervista di coppia. Nella puntata andata in onda sabato 28 gennaio i due hanno rivissuto il loro amore e hanno deciso di raccontarsi, tra gioie e dolori. Federico e Veronica hanno parlato della loro nuova vita a Toronto, dove hanno dichiarato di trovarsi benissimo insieme alle loro bambine, Deva e Lena.

Il calciatore ci ha tenuto, prima di tutto, a ringraziare Silvia Toffanin per avergli dato la possibilità di raccontarsi come persona, come uomo e come padre. “Nel mondo del calcio purtroppo si vede sempre quando arrivi. Ma c’è sempre una storia dietro all’uomo, che purtroppo non viene mai vista. Anzi, voglio ringraziarti per darci questa possibilità di raccontare noi come coppia e come uomo e donna. Quindi è davvero un piacere essere qui”, ha puntualizzato parlando dei suoi inizi nel mondo dello sport.

Il 28enne ha parlato dei sacrifici fatti dai genitori e dei problemi al cuore vissuti a 16 anni, per cui ha dovuto mettere in pausa la corsa verso la sua passione. Per fortuna, però, le cose sono migliorate e Federico è riuscito a realizzare il suo più grande sogno: diventare calciatore.

La coppia ha, poi, ricordato gli inizi della loro storia d’amore. Una storia nata, tra le spiagge di Formentera, dopo una profonda amicizia: “Abbiamo cominciato a scriverci, come se fossimo uno il diario segreto dell’altro. Uscivamo da due storie particolari, quindi abbiamo iniziato a raccontarci e lì mi sono innamorata della sua anima.” L’ex gieffina ha ammesso di aver avuto paura inizialmente, data la differenza d’età. Veronica, infatti, è nove anni più grande del marito.

I due si sono sposati nel 2021, ma prima del fatidico giorno le proposte di matrimonio sono state ben due. La Ciardi, infatti, inizialmente aveva rifiutato il centrocampista: “Eravamo in viaggio, avevo preparato tutto e faccio questa proposta. Lei guarda da una parte e io mi metto dietro in ginocchio. Ma non si girava. Aspetto e non si girava più”.

Al che la Toffanin ha risposto spassosamente basita: “No, non ci credo. Scusami Veronica ma questo è un po’ troppo!”. “Lei non mi ha detto di no, mi ha detto di sì sul momento perché l’amore c’era. Però poi, dopo, mi ha parlato e mi ha detto ‘guarda, abbiamo altre cose da affrontare prima di questo passo’. Però devo dire che ad oggi aveva ragione”, ha subito chiarito Federico.

Il si definitivo è arrivato dopo tre anni, mentre stavano vedendo un semplice film sul divano. Una proposta decisamente più semplice e goliardica in cui l’atleta ha solo dovuto dire: “Mo che famo? Se sposamo st’estate?”, per ottenere il tanto atteso si dell’allora fidanzata. I due sono convolati a nozze il 13 luglio 2021, pochi giorni dopo la vittoria dell’Italia agli Europei. Insomma, un giorno pieno di eventi da festeggiare.

Spazio, poi, alle emozioni. La Ciardi non è riuscita a trattenere le lacrime nel parlare del padre, scomparso nel 2020. Al vedere una foto di un palloncino con la scritta “Papo” risalente al giorno del matrimonio, ha ricordato il suo amato papà: “Volevamo che fosse lui ad accompagnarmi all’altare. Poi, purtroppo non ce l’ha fatta”.

La 38enne non è riuscita a finire il discorso per la commozione ed è intervenuto subito il marito, anche lui crollato emotivamente tra le lacrime: “Quell’uomo era come un padre. Ce l’ho tatuato, ho scritto proprio ‘amico mio’. Lui mi ha conosciuto che ero un ragazzino quindi siamo cresciuti insieme. Lei soffriva tantissimo e soffre ancora tutto. Io dovevo essere il punto fermo, ma in realtà dentro stavo a pezzi. Spero di essere riuscito a starle accanto”.

In conclusione, Veronica ha ammesso di non sentire mancanza del mondo della televisione, nonostante serbi un ricordo bellissimo della sua esperienza nella casa del “Grande Fratello”. D’altro canto, Federico ha speso bellissime parole per la sua ex squadra, la Juve, ma ha ribadito di voler vivere questa nuova incredibile esperienza a Toronto.

Veronica Ciardi e quel visibile cambiamento

Era il 2009 quando la moglie di Federico Bernardeschi ha fatto ingresso nella Casa più spiata d’Italia conquistando il cuore dei telespettatori. Quattordici anni dopo, però, molti di quegli stessi ammiratori hanno fatto fatica a riconoscere quella ragazza 24enne.

Nel corso dell’intervista andata in onda a “Verissimo” diversi telespettatori hanno notato un forte cambiamento del viso dell’ex gieffina rispetto ad anni fa. Alcuni hanno fatto dell’ironia circa il presunto ricorso ai ritocchini estetici. In effetti il volto della Ciardi sembra aver subito diversi interventi. Veronica non ha mai ammesso pubblicamente di essere ricorsa al chirurgo, ma questa sua ultima apparizione ha lasciato spazio a diversi dubbi a riguardo.