Berlusconi stregato da Samira Lui: Toffanin non gradisce, retroscena

Samira Lui e quella stima particolare che Pier Silvio Berlusconi nutrirebbe per lei. Dagospia, tramite una Dagonota, ha rivelato che, in quei di Cologno Monzese e a Milano e dintorni, non si parla d’altro. La 25enne di Udine, di origini senegalesi dalla parte del padre, avrebbe stregato il numero uno di Mediaset per le sue doti televisive. La si ricorda al Grande Fratello 8 (non troppo a dire il vero visto che non lasciò alcun segno degno di nota nel programma), prima ancora a Tale e Quale Show e nel ruolo di Professoressa a L’Eredità. Nel 2017 ha invece partecipato a Miss Italia arrivando terza. Ora affiancherà Gerry Scotti alla conduzione de “La ruota della Fortuna”.

“Le malelingue sostengono che la “promozione” di Samira sia stata una decisione presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi”, sussurra Dagospia che, sempre a proposito della ragazza, sostiene che “chi la conosce, la descrive come una “gnoc*a con la testa”: non sarebbe insomma una pupa da esposizione. Sa stare a tavola, sa come tenere le posate e con i giornalisti si mostra umile. Al “GF vip” si aspettavano che una bonazza di tali fattezze scatenasse il delirio sentimentale nella Casa e invece ha mantenuto un profilo basso: zero scandali. Samira vive a Napoli con il fidanzato Luigi Punzo, conosciuto a Formentera, e dietro gli occhi da micia nasconde una determinazione d’acciaio“.

Insomma, pare che Samira goda dell’ammirazione di Pier Silvio. Il fatto sarebbe confermato anche da una situazione alquanto curiosa e insolita. Nel corso del brindisi di Natale, Berlusconi, da sempre restio a prestarsi a selfie e scatti, si è fatto immortalare abbracciato alla Lui. Attorno c’erano i dipendenti del Biscione. Insomma, non una foto ‘intima’. Eppure chi conosce bene Pier Silvio sa che solitamente preferisce non posare per determinati scatti. Stavolta invece c’è stata un’eccezione.

“Chissà se la stima professionale mostrata da Pier Duri a Samira, con annesso abbraccio polipesco, ha infastidito Silvia Toffanin. Ah, non saperlo…”, chiosa Dagospia che, con quell’ironico “ah non saperlo” lascia intendere che la conduttrice di Verissimo pare che abbia accusato qualche mal di pancia.

La vita privata ‘bunker’ di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

La vita privata di Pier Silvio Belrusconi e Silvia Toffanin è un bunker. La love story dura da due decenni, ma poco o nulla trapela. Sicuramente si sa che la coppia non è sposata. Pare che sia lui a non aver mai avuto l’esigenza di convolare a nozze.

La conduttrice di Verissimo, in qualche frangente, ha lasciato intendere che da parte sua non sarebbe un problema unirsi in matrimonio. L’ultima dichiarazione in tal senso c’è stata quando è stata ospite lo scorso anno nello show di Pio e Amedeo. I due foggiani hanno scherzato sull’argomento e la Toffanin, ridendo, ha detto che è in attesa della proposta.