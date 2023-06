Berlusconi: salta camera ardente pubblica e chi celebrerà i funerali

Nessuna camera ardente pubblica negli studi Mediaset a Cologno Monzese come inizialmente previsto. La salma di Silvio Berlusconi, fino a mercoledì, giorno in cui saranno celebrati i funerali alle ore 15 al Duomo di Milano, resterà a Villa San Martino, ad Arcore. Solo i famigliari e le persone più vicine al Cav potranno fare visita. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo dei carabinieri del comando provinciale di Milano, come riferito da Mediaset. La scelta di non allestire alcunché negli studi tv è legata a questioni di sicurezza e ordine pubblico. Non sarebbe stata inusuale la decisione di organizzare l’ultimo saluto negli studi del piccolo schermo. Ad esempio avvenne ciò per Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Questa volta si era ipotizzato di usare lo studio 20, uno dei più grandi. Tutto, però, è stato cancellato dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arcivesco Delpini celebrerà i funerali

Silvio Berlusconi, deceduto lunedì 13 giugno alle ore 09.30 al San Raffaele di Milano all’età di 86 anni, ha lottato fino all’ultimo con la leucemia mielomonocitica. Il primo ricovero, lo scorso aprile, era durato, 45 giorni. Venerdì scorso è tornato nella struttura sanitaria, ufficialmente per accertamenti. Nella ultime ore, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate fatalmente fino al sopraggiungere della morte.

La salma dell’ex premier è arrivata a Villa San Martino poche ore dopo la registrazione del decesso. Ad Arcore si sono riuniti i figli del leader di Forza Italia – Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio -, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina. Il giorno dei funerali, cioè mercoledì 14 giugno, sarà proclamato il lutto nazionale. La cerimonia funebre sarà celebrata dall’arcivescovo Delpini.

L’ultimo saluto al Cav e le dolci scritte sulla torre Mediaset

In queste ore in tantissimi stanno dando l’ultimo saluto al Cav sui social o tramite interviste. Personaggi della politica, volti del mondo dello spettacolo, persone comuni, leader di Stato esteri e Papa Francesco hanno espresso vicinanza alla famiglia. Silenzio tombale da parte dei figli e da parte della compagna di Berlusconi, Marta Fascina. Un gesto è però valso più di mille parole: sulla torre Mediaset di Cologno Monzese sono apparse le scritte “Ciao papà” e “Grazie Silvio”.

Il saluto di Putin

Tra chi lo ha ricordato, anche Vladimir Putin. “Era un amico vero”, ha dichiarato il leader russo che da mesi è stato condannato dall’occidente per l’invasione dell’Ucraina e i bombardamenti a tappeto in cui hanno perso la vita migliaia di persone.