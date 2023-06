Pier Silvio Berlusconi: il gesto plateale e dolce per il padre

By

La morte di Silvio Berlusconi ha portato grande tristezza, soprattutto in Mediaset, emittente fondata dal defunto politico e imprenditore. Se nelle ultime ore sono arrivate numerose reazioni e messaggi di condoglianze alla famiglia, da parte di esponenti nel mondo dello spettacolo e non solo, recentemente, anche la stessa Mediaset ha voluto rendere omaggio a Berlusconi.

Il saluto di Pier Silvio: il messaggio sulla torre di Cologno Monzese

Sulla torre Mediaset di Cologno Monzese, infatti, sono apparse due dediche. “Ciao Papà” recita la prima. “Grazie Silvio” la seconda. Per quanto riguarda il primo caso, si tratta, con ogni probabilità, della prima reazione pubblica di Pier Silvio Berlusconi alla scomparsa del padre. L’attuale amministratore delegato di Mediaset ha voluto salutare a modo suo il defunto imprenditore e politico, ricorrendo ad un messaggio collocato su uno dei simboli più rappresentativi dell’emittente.

Con la sua morte, oltre al già citato Pier Silvio, Silvio Berlusconi lascia altri quattro figli: Marina, Barbara, Eleonora e Luigi. Mentre Marina e Pier Silvio sono nati dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, gli altri tre sono frutto del matrimonio con Veronica Lario. Marina, nata nel 1966, dal 2003 guida la casa editrice Arnoldo Mondadori. Sposata con Maurizio Vanadia, vicedirettore della scuola di ballo dell’Accademia della Scala, ha avuto due figli.

Non solo Marina e Pier Silvio: gli altri tre figli

Barbara, terzogenita di Silvio Berlusconi, è nata nel 1984. Nel 2003 entrò a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest S.p.A. e nel 2011 entrò nel consiglio di amministrazione del Milan. Barbara ha cinque figli: due avuti da Giorgio Valaguzza, mentre gli altri tre da Lorenzo Guerrieri.

Eleonora è la quarta figlia di Silvio Berlusconi. Ha frequentato fino al 2010 la St. John University di New York, concludendo la sua formazione universitaria in Business Management. Ha lavorato in Mediaset, occupandosi anche dell’ente benefico Fondazione Milano Onlus. Eleonora ha avuto tre figli.

L’ultimo figlio di Silvio Berlusconi è Luigi. Anch’esso imprenditore, si è laureato in economia alla Bocconi, specializzandosi in finanza e studiando anche a Londra. Oggi si occupa di startup e ha avuto due figli. Assieme ai tre figli di Pier Silvio, il defunto Silvio Berlusconi ha avuto, in totale, cinque figli e quindici nipoti.