Berlusconi, parla Banfi. Biancofiore: “Usato come sagoma di cartongesso”

Continua ad esserci grande apprensione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, più volte ricoverato negli ultimi mesi. Il leader di Forza Italia ha anche lottato duramente con il Covid e secondo alcune indiscrezioni in questo momento starebbe facendo i conti con i postumi del virus. Nelle scorse ore, circa lo stato di salute dell’ex premier, che da diversi giorni non si fa vedere pubblicamente né rilascia dichiarazioni alla stampa, ha parlato l’attore Lino Banfi, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Giletti 102.5’.

“Ieri sera ho sentito Silvio Berlusconi, siamo amici da 40 anni, gli ho fatto tanti auguri che possa stare bene e meglio e lui mi ha detto: ‘Lino mio tra un po’ ci saluteremo senza mascherina e ci riabbracceremo’”. Così ha esordito il comico pugliese nel corso dell’intervista radiofonica. Banfi ha aggiunto che la pandemia ha cambiato molte persone. Crede però che non lo abbia fatto “in meglio”. Secondo Lino saremo però più guardinghi anche se di base “non siamo buoni dentro. Adesso stiamo capendo che dobbiamo esserlo“. L’attore è convinto che da ora in poi, dopo aver vissuto il dramma pandemico, ci sarà più altruismo tra le persone che cercheranno di recuperare lo spirito di fratellanza smarrito negli ultimi decenni.

Berlusconi usato come una “sagoma di cartongesso”, parla Michaela Biancofiore

Su Berlusconi, nelle scorse ore, è intervenuta anche Michaela Biancofiore, una delle donne più politiche più fedeli all’imprenditore milanese. La donna ha, a sorpresa, lasciato le file di Forza Italia, tuonando sugli attuali vertici di partito. Michaela da un lato ha rinnovato la sua piena fiducia in Silvio, affermando che gli è stata, è e sarà sempre dalla sua parte. Il fatto è che, sempre secondo la Biancofiore, la forza politica guidata dall’ex presidente del Consiglio sta prendendo strade sbagliate.

In una intervista concessa al quotidiano La Repubblica, la politica originaria di Bolzano si è espressa con termini durissimi, lasciando anche trapelare che le condizioni di salute del fondatore di Forza Italia non sono per nulla ottimali. La Biancofiore ha persino detto che Silvio è ormai utilizzato da alcuni dei membri dei vertici azzurri come una “sagoma di cartongesso”.

“Sto andando via da FI dopo che Berlusconi l’ha lasciata. Formalmente c’è, certo; è il presidente. Ma c’è chi approfitta della possibilità di stargli vicino utilizzandolo come una sagoma di cartongesso di cui usufruire per aumentare il proprio potere personale che nulla ha a che vedere con l’interesse del partito e dei cittadini”. Così la Biancofiore. Dichiarazioni forti, non solo dal punto di vista strettamente politico, ma anche da quello sanitario. Come sta davvero Berlusconi? Quali sono le sue reali condizioni? Sarà in grado di riprendersi oppure no?