Berlinguer, Stasera Italia cambia nome: come si chiamerà (rumor)

Com’è ormai noto, Bianca Berlinguer, approdata a Mediaset solo pochi mesi fa, condurrà a breve Stasera Italia, programma politico condotto da Nicola Porro, che le lascerà il posto all’interno di questa preannunciata staffetta. La nuova avventura dell’ex conduttrice di Rai 3, oggi al timone di È sempre Cartabianca su Rete 4, partirà il prossimo 8 gennaio ma, sembra, con una novità.

Stasera Italia, il nuovo nome del programma: l’indiscrezione

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela di Dagospia, Stasera Italia dovrebbe cambiare nome. Bianca Berlinguer, infatti, pare abbia deciso di chiamare la trasmissione con il titolo Prima di domani: “Dopo aver vagliato e poi archiviato ‘Pensieri e parole’, Berlinguer ha deciso di puntare su Prima di domani” è quanto si legge sul suddetto portale. Un’indiscrezione, questa, che al momento è da prendere con le pinze, non avendo ancora trovato conferme da parte di Mediaset. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire se, effettivamente, Stasera Italia possa cambiare nome in Prima di domani.

Bianca Berlinguer e l’intervista a Verissimo

Bianca Berlinguer, solo poche settimane fa, era stata ospite a Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Proprio in questa occasione, la conduttrice di È sempre Cartabianca aveva ripercorso quelle che erano state le tappe che avevano segnato il suo addio alla Rai, accettando successivamente di approdare a Mediaset. Berlinguer aveva sostenuto come da tempo non percepisse più il sostegno da parte dei vertici di Viale Mazzini. Nonostante Cartabianca fosse stato confermato su Rai 3 anche per la stagione 2023/2024, la conduttrice aveva avuto il sentore che ci fosse meno fiducia nel suo progetto. Da qui, quindi, il passaggio a Mediaset.

Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, Bianca Berlinguer aveva anche affrontato il tema nozze con il compagno Luigi Manconi. Prima della seconda ondata di Covid, infatti, la conduttrice di Rete 4 aveva reso nota la volontà di sposarsi, tanto che erano state pure realizzate le partecipazioni. Del suddetto matrimonio, tuttavia, non si era più saputo nulla. Proprio davanti a Toffanin, Berlinguer aveva spiegato come lei e il compagno non volessero sposarsi senza amici e famigliari al proprio fianco (complici le restrizioni portate dalle seconda ondata di Covid). Ecco quindi che i due non si erano più sposati e non avevano più nemmeno affrontato l’argomento.