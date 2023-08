Berlinguer: solo un veto di Mediaset, chi è l’ospite sulla “lista nera”

La nuova stagione televisiva di Mediaset sta per partire, con numerose novità. Tra queste Bianca Berlinguer, passata da Rai 3 a Rete 4, che sarà alla guida di un nuovo programma oltre a Stasera Italia. Proprio su quanto concerne il primo sarebbero emersi alcuni dettagli, relativi ad ospiti e struttura: ecco quali.

Il programma di Berlinguer: gli ospiti

È stato Il Foglio a spiegare nel dettaglio quali dovrebbero essere i tratti caratteristici del programma timonato dall’ex conduttrice di Cartabianca. Alla riunione del centro Mediaset del Palatino, Bianca Berlinguer avrebbe chiesto alle sei inviate, tutte donne, di andare a osservare i vecchi servizi del programma politico: “Andatevi a vedere i servizi che facevamo a Cartabianca! Si ripartirà da lì” sarebbero state le sue parole.

Sembrerebbe esserci la volontà di “portare il suo vecchio programma di Rai3 su Rete4“, gran parte degli autori l’avrebbero seguita in questo cambio di emittente (Giuliano Giubilei e Dario Buzzolan in primis). Il noto scrittore Mauro Corona e il professore Alessandro Orsini dovrebbero far parte della nuova trasmissione in qualità di ospiti fissi. Entrambi verrebbero contrattualizzati da Mediaset: si parla di un cachet da “più di mille euro a puntata“. Verrebbe, infine, riconfermato in blocco il vecchio parterre, solo un nome sarebbe stato bocciato dall’emittente milanese: “L’unico veto pare che l’azienda l’abbia messo sul direttore del Fatto Marco Travaglio” riporta Il Foglio.

Rimane il dubbio sulla possibile partecipazione di Michele Santoro, su cui erano circolate delle voci relative al suo coinvolgimento già qualche settimana fa. Non ci sarebbe ancora nulla di deciso dopo i presunti contatti avviati tempo fa: “Nulla di deciso dopo i contatti di un mese fa. Potrebbe partecipare a qualche puntata” si legge. Il vero obiettivo a breve termine sarebbe però Elly Schlein, neo segretaria del Partito Democratico, che, da quando ricopre questo ruolo, non ha hai messo piede in uno studio Mediaset.

Il nome a ridosso del debutto e la struttura

Si sa ben poco, invece, sul nome che il nuovo programma di Bianca Berlinguer dovrebbe avere. Pare che possa essere svelato “a ridosso del debutto“, che sembrerebbe fissato a martedì 5 settembre. Si parla di quattro giorni prima dell’inizio. Probabile, ad ogni modo, che possa essere qualcosa che abbia a che fare sempre con il nome “Bianca”. Sarebbero da escludere i nomi Cartabianca (poiché i diritti rimangono alla Rai) e Zona Bianca (appartenente a Giuseppe Brindisi). Ogni puntata del nuovo programma, inoltre, potrebbe durare tre ore e mezza.

Al centro della trasmissione, infine, dovrebbe esserci la politica, di cui Berlinguer si occuperebbe in prima persona. I servizi dovrebbero invece avere “un taglio di cronaca e sociale“, spaziando tra guerra, caro vita, femminicidi e altro ancora. Nel corso della settimana, Berlinguer dovrebbe alternarsi con Quarta Repubblica di Nicola Porro, che da gennaio dovrebbe cedergli la striscia di Stasera Italia, in onda dalle 20:30 alle 21:20.